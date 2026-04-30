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Coahuila

Empresas cubrieron el 90% del predial en Ramos Arizpe: Tesorería

Pese a algunos trámites internos pendientes por parte de ciertas compañías, históricamente las empresas terminan cumpliendo con el 100%

  • 30
  • Abril
    2026

El pago del impuesto predial por parte del sector empresarial en Ramos Arizpe registra un avance superior al 90%, lo que representa cerca del 88% del total de los ingresos por este concepto, informó el tesorero municipal, Juan Francisco Solís Rodríguez. 

El funcionario destacó que, pese a algunos trámites internos pendientes por parte de ciertas compañías, históricamente las empresas terminan cumpliendo con el 100% de sus contribuciones, lo que permite mantener estabilidad en las finanzas del municipio. 

Señaló que estos recursos se reflejan en obras públicas, como las realizadas recientemente en la ciudad, por lo que hizo un llamado a los contribuyentes que aún no han cumplido con el pago del predial a regularizar su situación. 

Solís Rodríguez explicó que el municipio enfrenta un escenario financiero ajustado, derivado de una reducción de alrededor de 120 millones de pesos anuales por la retención de las participaciones federales sobre el fideicomiso de AFIRMA del juicio ganado en contra de NL Technologies, lo que ha obligado a priorizar el gasto en necesidades básicas y limitar nuevas autorizaciones de inversión. 

Aun así, aseguró que se mantiene una estrategia financiera que ha permitido operar sin recurrir a créditos, evitando generar deuda a largo plazo, aunque reconoció que se trabaja con márgenes limitados. 

En cuanto a las empresas que recientemente comenzaron a cumplir con este impuesto tras concluir sus periodos de incentivos, indicó que el proceso se ha realizado conforme a la normativa y con transparencia, consolidando su aportación a las finanzas municipales.


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