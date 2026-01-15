Podcast
Tamaulipas

Alumnos corren peligro al detectar cocodrilos en Altamira

La presencia recurrente de cocodrilos de gran tamaño en un canal pluvial, ubicado a un costado de escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria en el sector Santa Elena, en el municipio de Altamira, representa un riesgo latente para cientos de estudiantes que diariamente cruzan un puente en la zona, advirtieron directivos escolares, y padres de familia.

Presencia de cocodrilos en canal 

El canal colinda directamente con la Escuela Secundaria Técnica No. 85, así como con otros planteles de educación básica, y ha sido señalado como hábitat permanente de cocodrilos, algunos de ellos de entre uno y hasta más de  dos metros de longitud, los cuales han sido observados salir del agua, principalmente en temporada de calor.

El director de la Secundaria 85, Leopoldo Méndez Castillo, confirmó que la comunidad escolar ha detectado en varias ocasiones la presencia del reptil.

"Sí hay un cocodrilo de gran tamaño que sale esporádicamente; nosotros nos damos cuenta por los mismos alumnos o padres de familia que avisan, ahí anda el cocodrilo, y entonces estamos pendientes de que los muchachos no se acerquen a la barda".

Riesgo de accidentes por reptiles

Aunque hasta el momento no se ha registrado un incidente, el directivo reconoció que el riesgo existe, sobre todo por la curiosidad natural de los estudiantes.

"El animal no brinca, pero al final de cuentas puede haber algún alumno que por curiosidad quiera acercarse o brincarse; son animales grandes, fácilmente de metro y medio o hasta dos metros".

Uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que el barandal de protección del puente vehicular fue retirado hace aproximadamente un año y medio, sin que hasta ahora haya sido reinstalado, pese a los reportes realizados ante el ayuntamiento y otras dependencias.

"Ya se ha reportado y hacen caso omiso, solo nos dicen que lo van a poner, pero no lo hacen; aquí pasan niños de preescolar, primaria y secundaria; es muy peligroso".

Padres de familia señalan que diariamente cientos de alumnos cruzan ese paso, y que en el caso de secundaria, los jóvenes suelen empujarse o jugar entre ellos, lo que incrementa el peligro de una caída accidental al canal.

"Dios no lo quiera, puede ocurrir una desgracia y entonces sí van a intervenir las autoridades".

Vecinos hacen llamado hacia Protección Civil 

La presencia de los cocodrilos ha sido difundida en redes sociales por vecinos del sector, sin que hasta el momento se haya registrado una intervención directa de Protección Civil, Medio Ambiente o autoridades municipales para retirar a los animales o reforzar la seguridad del área.

Maestros y padres de familia exigen acciones inmediatas, entre ellas la reinstalación del barandal, señalización preventiva, vigilancia constante y, de ser posible, la reubicación del cocodrilo, antes de que ocurra un accidente que ponga en riesgo la vida de los estudiantes.


