Fiscalía General de la República nombra a 11 nuevos fiscales
La titular Ernestina Godoy Ramos designa funcionarios para fortalecer fiscalías federales; seis de los nombrados son mujeres
La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, nombró a 11 nuevos fiscales federales, de los cuales seis son mujeres.
De acuerdo con la dependencia, los nombramientos buscan impulsar la operatividad y fortalecer el trabajo de las Fiscalías Federales en diversas entidades del país.
Perfil de los nuevos fiscales
La FGR aseguró que los servidores públicos designados cuentan con formación y experiencia como ministerios públicos, además de una amplia trayectoria jurídica dentro de la propia institución.
Asimismo, reconoció la trayectoria de los funcionarios adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).
Godoy Ramos destacó que la función de los nuevos fiscales implica una alta responsabilidad para enfrentar los retos con integridad, profesionalismo y compromiso, además de subrayar la importancia de fortalecer la coordinación entre autoridades de seguridad y procuración de justicia en las entidades federativas.
¿Quiénes son los fiscales nombrados?
- Baja California: Teófila González Lozada.
- Campeche: Margarita Galván Rodríguez.
- Ciudad de México: Laura Gabriela Chang Marroquín.
- Durango: Rosalía Juárez Ramírez.
- Hidalgo: Ana Cristina Maturano Ramos.
- Jalisco: Enrique Landeros Curiel.
- Nayarit: Mario Esquivel Ayala.
- Nuevo León: José Guadalupe González Guajardo.
- Oaxaca: Damaris Baglietto Hernández.
- San Luis Potosí: Gabriel Campos Piña.
- Tamaulipas: Manuel Eduardo León Torres.
La fiscal general reiteró que estos nombramientos forman parte de la estrategia para robustecer la presencia y eficacia del Ministerio Público Federal en todo el país.
