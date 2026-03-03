Fiscalía General de la República nombra a 11 nuevos fiscales

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, nombró a 11 nuevos fiscales federales, de los cuales seis son mujeres.

De acuerdo con la dependencia, los nombramientos buscan impulsar la operatividad y fortalecer el trabajo de las Fiscalías Federales en diversas entidades del país.

Perfil de los nuevos fiscales

La FGR aseguró que los servidores públicos designados cuentan con formación y experiencia como ministerios públicos, además de una amplia trayectoria jurídica dentro de la propia institución.

Asimismo, reconoció la trayectoria de los funcionarios adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Godoy Ramos destacó que la función de los nuevos fiscales implica una alta responsabilidad para enfrentar los retos con integridad, profesionalismo y compromiso, además de subrayar la importancia de fortalecer la coordinación entre autoridades de seguridad y procuración de justicia en las entidades federativas.

¿Quiénes son los fiscales nombrados?

Baja California: Teófila González Lozada.

Campeche: Margarita Galván Rodríguez.

Ciudad de México: Laura Gabriela Chang Marroquín.

Durango: Rosalía Juárez Ramírez.

Hidalgo: Ana Cristina Maturano Ramos.

Jalisco: Enrique Landeros Curiel.

Nayarit: Mario Esquivel Ayala.

Nuevo León: José Guadalupe González Guajardo.

Oaxaca: Damaris Baglietto Hernández.

San Luis Potosí: Gabriel Campos Piña.

Tamaulipas: Manuel Eduardo León Torres.

La fiscal general reiteró que estos nombramientos forman parte de la estrategia para robustecer la presencia y eficacia del Ministerio Público Federal en todo el país.

