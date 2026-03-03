Podcast
Fiscalía General de la República nombra a 11 nuevos fiscales

La titular Ernestina Godoy Ramos designa funcionarios para fortalecer fiscalías federales; seis de los nombrados son mujeres

  • 03
  • Marzo
    2026

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, nombró a 11 nuevos fiscales federales, de los cuales seis son mujeres.

De acuerdo con la dependencia, los nombramientos buscan impulsar la operatividad y fortalecer el trabajo de las Fiscalías Federales en diversas entidades del país.

Perfil de los nuevos fiscales

La FGR aseguró que los servidores públicos designados cuentan con formación y experiencia como ministerios públicos, además de una amplia trayectoria jurídica dentro de la propia institución.

Asimismo, reconoció la trayectoria de los funcionarios adscritos a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Godoy Ramos destacó que la función de los nuevos fiscales implica una alta responsabilidad para enfrentar los retos con integridad, profesionalismo y compromiso, además de subrayar la importancia de fortalecer la coordinación entre autoridades de seguridad y procuración de justicia en las entidades federativas.

¿Quiénes son los fiscales nombrados?

  • Baja California: Teófila González Lozada.
  • Campeche: Margarita Galván Rodríguez.
  • Ciudad de México: Laura Gabriela Chang Marroquín.
  • Durango: Rosalía Juárez Ramírez.
  • Hidalgo: Ana Cristina Maturano Ramos.
  • Jalisco: Enrique Landeros Curiel.
  • Nayarit: Mario Esquivel Ayala.
  • Nuevo León: José Guadalupe González Guajardo.
  • Oaxaca: Damaris Baglietto Hernández.
  • San Luis Potosí: Gabriel Campos Piña.
  • Tamaulipas: Manuel Eduardo León Torres.

La fiscal general reiteró que estos nombramientos forman parte de la estrategia para robustecer la presencia y eficacia del Ministerio Público Federal en todo el país.


