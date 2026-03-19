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Tamaulipas

Américo Villarreal rendirá su cuarto informe el 23 de marzo

Tamaulipas recibe 24.5 mil millones de pesos en Programas Federales para el Bienestar, aunado a los 2.4 millones de apoyos alimentarios

  • 19
  • Marzo
    2026

Todo está listo para que el próximo lunes 23 de marzo, de las 13:00 horas el Polyforum de esta capital, el gobernador Américo Villarreal Anaya presente al pueblo de Tamaulipas su Cuarto Informe de Gobierno, en donde resaltará las acciones, programas y proyectos con inversiones históricas contando con el respaldo del gobierno federal. 

El evento contará con la asistencia de representantes de todos los sectores productivos y de la sociedad tamaulipeca, así como de las Fuerzas Armadas, delegados del Gobierno Federal, legisladores y legisladoras, presidentas y presidentes municipales, además de funcionarios, quienes podrán constatar los resultados de un gobierno humanista que, con voluntad y trabajo, ha logrado resultados que son referentes a nivel nacional y que contribuyen al desarrollo y bienestar de las y los tamaulipecos.

Más de 2,300 millones de pesos de inversión en infraestructura de salud, una cartera de proyectos de inversión extranjera por 433 millones de dólares y más de 21 mil millones de pesos de obra pública en los 43 municipios del estado reflejan, entre otros indicadores, el compromiso del gobernador Américo Villarreal para que Tamaulipas avance y se transforme.

Tamaulipas recibe 24.5 mil millones de pesos en Programas Federales para el Bienestar, aunado a los 2.4 millones de apoyos alimentarios que otorga el Gobierno del Estado en beneficio de 288 mil familias, lo cual ha contribuido a que nuestro estado haya logrado una disminución histórica de la pobreza extrema, de lo cual también dará cuenta el jefe del Ejecutivo estatal.


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