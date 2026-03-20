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Tamaulipas

Alertan por aumento de casos de Gusano Barrenador en Tamaulipas

A diferencia de otros municipios, donde se logró contener la propagación, Ocampo ha visto un aumento significativo en los casos

  • 20
  • Marzo
    2026

El delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SAGARA) en Tamaulipas, Román Rigoberto Garza Infante, informó sobre un notable incremento de casos de gusano barrenador en el municipio de Ocampo

Ante esta situación, se está evaluando la posibilidad de convocar a una reunión regional con representantes de tres estados de la República, con el fin de abordar de manera coordinada el problema.

Coordinación con autoridades sanitarias

Garza Infante destacó que Tamaulipas está comprometido en realizar un trabajo conjunto a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), quienes coordinan las acciones en el estado. 

Subrayó la importancia del sector ganadero en la región y la necesidad de contener la propagación del gusano barrenador.

 "Mientras no se controle, el insecto seguirá avanzando, a pesar de los recursos y esfuerzos que se puedan invertir", afirmó.

Acciones y colaboración institucional

El delegado mencionó que, en colaboración con el ingeniero Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural de Tamaulipas, se ha estado trabajando en este sentido.

“La semana pasada, se recibió la visita de Javier Calderón, director en jefe de SENASICA, quien realizó recorridos por las áreas afectadas y se está programando una reunión regional con representantes de Veracruz y San Luis Potosí para tratar el tema del gusano barrenador".

"Aunque inicialmente se había considerado llevar a cabo la reunión esta semana, no se concretó, pero se espera que se realice en los próximos días”, señaló.

Llamado urgente a reforzar protocolos

"Es urgente trabajar de manera coordinada para contener este insecto, ya que en ciertos estados no se están cumpliendo los protocolos necesarios", advirtió Garza Infante.

Ocampo, foco rojo de la situación

Hasta el reporte del día de ayer, se registran 33 casos activos, destacando que Ocampo se ha convertido en el foco rojo de la situación en Tamaulipas.

 A diferencia de otros municipios, donde se logró contener la propagación, Ocampo ha visto un aumento significativo en los casos.

El delegado enfatizó que, aunque se deben cumplir ciertos tiempos para declarar casos como desactivados, los protocolos de atención se implementan de inmediato. La situación del gusano barrenador es dinámica y cambia constantemente, lo que requiere una vigilancia constante y una respuesta rápida.


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