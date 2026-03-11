Anuncia Reynosa actividades por sus 100 años como ciudad

El alcalde de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz, informó que durante este año se desarrollará una serie de actividades deportivas, culturales y sociales con motivo de la conmemoración del centenario de cuando la ciudad fue elevada oficialmente a la categoría de ciudad.

Celebraciones comienzan con fiestas tradicionales de la ciudad

El edil explicó que las celebraciones ya se desarrollan durante el mes de marzo con las tradicionales fiestas de la ciudad, en las que se contemplan diversos eventos dirigidos a la población como parte del calendario organizado por el gobierno municipal.

Peña Ortiz señaló que la agenda continuará en los meses siguientes con diferentes encuentros deportivos y espectáculos que buscan mantener una oferta constante de actividades para la comunidad.

“Acuérdese que tenemos también nosotros en el mes de marzo las fiestas de la ciudad; durante todo este mes vamos a tener varios eventos. En el mes de abril llega el béisbol, viene el boxeo; en mayo tenemos eventos de belleza aquí en la ciudad y en noviembre tenemos lo que es la feria, porque estamos celebrando 100 años de que nos hicimos ciudad y dejamos de ser una villa”, expresó el alcalde.

Agenda conmemorativa culminará con Expo Feria Reynosa

El presidente municipal indicó que todas estas actividades forman parte de una agenda conmemorativa más amplia que culminará en noviembre con la realización de la tradicional Expo Feria Reynosa, considerada uno de los festejos más importantes del municipio.

Asimismo, recordó que aunque la fundación de Reynosa se remonta a hace 277 años, fue el 24 de noviembre de 1926 cuando el entonces asentamiento dejó de ser considerado villa para obtener oficialmente el nombramiento de ciudad.

“Aunque en la fundación tiene 277 años, fue hasta 1926, un 24 de noviembre, cuando se hizo ciudad”, puntualizó el alcalde.

Comentarios