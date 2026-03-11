Daniela Maldonado impulsa el arte infantil en Reynosa

En Reynosa, Daniela Maldonado se ha convertido en una de las mujeres que, con trabajo y constancia, está impactando de manera positiva en la vida de muchas familias a través del arte y la cultura.

Es fundadora del proyecto cultural “Apapacho, Arte y Diversidad”, una iniciativa dedicada a la formación de niños y niñas en artes escénicas, donde se promueve la inclusión y la expresión artística como herramientas de desarrollo personal.

Proyecto teatral infantil logra reconocimiento nacional

Uno de los logros más recientes del grupo se registró en 2025 durante el encuentro nacional de teatro para menores “Chicos y Chicas a Escena”, donde obtuvieron el primer lugar nacional con la obra El sur viaja en tren, una puesta en escena que aborda temas sociales desde la perspectiva de la niñez.

Daniela Maldonado explicó que el proyecto busca ofrecer un tipo de teatro que permita a las infancias expresar sus propias inquietudes y reflexiones, abordando temas actuales que también forman parte de su realidad.

“Yo lo catalogo como un teatro inteligente para niños, porque justamente pasamos de la fábula, el cuento, de los temas que encasillamos nosotros como infantiles. Dejamos de subestimar a las infancias, les dimos voz, dejamos a un lado el adultocentrismo y ellos comenzaron a hablar. Estamos en frontera y ellos eligieron hablar de la migración; lastimosamente es algo de lo que nadie está ajeno de manera directa o indirecta”, señaló.

Arte y cultura como herramientas de inclusión

El impacto social que ha generado Danny, como cariñosamente la llaman quienes participan en el proyecto, se refleja en su objetivo de lograr que el arte y la cultura estén al alcance de todas las personas.

“El lema de nosotros es aceptar la diversidad como algo completamente normal, y si me permites abro la invitación para todos aquellos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, con y sin discapacidad y o neurodiversidad, que se acerquen. Aquí van a encontrar un espacio; tenemos niños que han estado en otras academias y que por su discapacidad no son aceptados o incluidos, pero aquí en Apapacho tenemos un espacio para todos y todas”, expresó.

A través de este grupo, abierto al público en general, varios menores han encontrado un espacio para desarrollar su talento artístico y fortalecer su confianza personal.

Alumnos comparten su experiencia en el escenario

La alumna Aime López Vera compartió la emoción que representa participar en estas presentaciones.

“Muy feliz, nerviosa en escena, pero muy feliz, mucha alegría, porque por fin lo logramos”, comentó.

Por su parte, Nicol Suñiga Ibarra explicó que uno de los mayores retos ha sido transmitir emociones en escena, incluso al interpretar situaciones que no ha vivido personalmente.

“Fue con el tema de los monólogos, intentar meter tanta emoción de algo que yo no he vivido, pero he intentado comprender. Es algo que me abruma cada vez que actúo, pero es algo que puedo controlar y me da tanta emoción poder dar un papel así y poder dar este mensaje a las demás personas”, expresó.

Padres destacan impacto del teatro en los menores

Padres de familia también han destacado el impacto positivo que el arte ha tenido en el desarrollo de sus hijos. Nataly López Peña señaló que este tipo de espacios fortalecen a los menores tanto en lo artístico como en lo personal.

“Es una emoción, un sentimiento ver que ellos a través del arte puedan expresarse y fortalecerse como seres humanos; nosotros como padres buscamos impulsarlos y ayudarlos a forjar su camino”, indicó.

Buscan crear festival de teatro infantil en Reynosa

Tras los reconocimientos obtenidos a nivel nacional en teatro infantil, Daniela Maldonado ahora busca impulsar que Reynosa pueda contar con su propio encuentro o festival de teatro infantil.

“Creo que Apapacho, Arte y Diversidad, con el apoyo de la sociedad civil y de gente que cree en las artes, lo va a lograr muy pronto. Yo creo que este año tendremos buenas noticias; ya es momento, tenemos el espacio, tenemos la voluntad y tenemos el talento, y creo que ya es momento de que Reynosa tenga su propio festival hecho por niñas y niños”, concluyó.

Comentarios