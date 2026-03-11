Denuncian agua turbia en hogares de Matamoros

En diversas colonias de Matamoros ciudadanos han denunciado a través de redes sociales que el agua potable continúa llegando a sus hogares sucia, oscura y con tonalidad café, situación que ha generado preocupación entre los habitantes.

Vecinos difunden imágenes del agua turbia

Vecinos han difundido fotografías y videos donde se observa el agua con apariencia turbia al salir de las llaves, lo que ha provocado cuestionamientos sobre la calidad del servicio.

Junta de Agua señala que no hay reportes formales

Al respecto, el gerente general de la Junta de Agua y Drenaje de Matamoros, Marco Antonio Hernández Acosta, señaló que no se han recibido reportes formales por parte de la ciudadanía sobre este problema.

Explicó que en las plantas potabilizadoras número uno y número dos el agua está saliendo con los parámetros de calidad permitidos por la autoridad, por lo que descartó que exista alguna falla en la potabilización.

Sedimentos en tuberías podrían causar la coloración

El funcionario indicó que la coloración del agua podría estar relacionada con acumulación de sedimentos dentro de la red de tuberías, lo que en ocasiones requiere realizar purgas en la red o en las tomas domiciliarias.

Hernández Acosta reiteró que, aunque está enterado de lo que ocurre, hasta el momento no se ha recibido ningún reporte directo por parte de usuarios para atender la situación de manera puntual.

Exhortan a ciudadanos a reportar anomalías

Ante ello, el organismo exhortó a los ciudadanos que detecten alguna anomalía en el servicio de agua potable a realizar el reporte correspondiente, a fin de que personal técnico pueda revisar las líneas y determinar el origen del problema.

