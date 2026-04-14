Mundial 2026 sumaría 0.13 puntos al PIB de México: Moody’s

La firma Moody’s Analytics estimó este martes que el Mundial de fútbol de 2026 aportará 0.13 puntos porcentuales al crecimiento del producto interno bruto (PIB) de México, un impacto considerado limitado pero relevante ante una previsión económica de apenas 1.5 % para este año.

En su reporte ‘Mundial en seguimiento: una apuesta norteamericana’, la consultora explicó que el efecto económico dependerá principalmente de la venta de boletos y del turismo internacional, debido a que los países sede, México, Estados Unidos y Canadá, aprovecharán infraestructura existente, lo que reduce la necesidad de nuevas inversiones.

En el caso mexicano, destacó que las remodelaciones de los tres estadios sede fueron financiadas casi en su totalidad por el sector privado, lo que limita el impacto en gasto público pero mantiene beneficios en sectores como servicios y hospitalidad.

Crecimiento visible pese a menos partidos

Aunque México albergará menos encuentros que Estados Unidos, Moody’s señaló que el menor tamaño de la economía nacional y los efectos indirectos del gasto turístico harán más visible el impulso al crecimiento.

De hecho, la calificadora elevó en abril su previsión de crecimiento para el país de 1.4 % a 1.5 %, en parte por el efecto esperado del torneo.

A nivel regional, la Ciudad de México podría beneficiarse significativamente del gasto indirecto en ocio y hospitalidad, pese a no concentrar la mayor cantidad de partidos.

El informe destacó su consolidación como destino turístico global y su ubicación estratégica, lo que la posiciona como punto de partida para visitantes que deseen recorrer otras regiones del país.

El análisis también recordó que México será el primer país en albergar tres Copas del Mundo, tras los torneos de 1970 y 1986. Sin embargo, anticipó menores beneficios duraderos en infraestructura en comparación con esas ediciones, debido al uso de instalaciones ya existentes.

Impacto en Estados Unidos y Canadá

Para Estados Unidos, Moody’s previó un impacto marginal de 0.05 puntos porcentuales en su PIB en 2026, concentrado en grandes áreas metropolitanas. En tanto, para Canadá estimó una contribución de 0.07 puntos, impulsada principalmente por el turismo en ciudades como Toronto y Vancouver.

No obstante, advirtió que políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos podrían limitar la llegada de visitantes, aunque el calendario veraniego y eventos paralelos podrían compensar parcialmente este efecto.

Por su parte, Deloitte calculó un impacto de 2,730 millones de dólares (0.14 % del PIB), junto con la creación de 100,000 empleos y la llegada de más de 800,000 turistas.

Desde el sector empresarial, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo proyectó beneficios de hasta 200,000 millones de pesos, cifra que triplica la derrama oficial estimada en 65,000 millones de pesos.

Finalmente, la Federación Mexicana de Fútbol prevé ingresos por 3,000 millones de dólares y la llegada de más de cinco millones de visitantes durante la justa mundialista.

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