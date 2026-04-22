Advierten que Afores deben generar rendimiento al invertirse

Ante la propuesta del Gobierno federal de tomar parte de los recursos de las Afores para inversiones en proyectos de infraestructura, estos deben ser proyectos productivos que generen un rendimiento, y no programas sociales, afirmó el economista Marcelo Lara Saucedo.

Explicó que las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro), nacieron con el objeto de administrar e invertir recursos de los trabajadores en instrumentos de inversión rentables que generaran rendimientos para las cuentas de los trabajadores y a cambio se cobrara una comisión.

Estos proyectos pueden ser inversiones como la Bolsa de Valores, instrumentos en bonos de petróleo, infraestructura, inversiones en carreteras, puertos, energía y tecnología, entre otros.

“Al día de hoy, según la Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro), hay alrededor de 74 millones de cuentas, 55 millones activas y 19 millones inactivas o en el limbo”.

Estas cuentas, según Lara Saucedo, albergan cerca de 8.6 billones de pesos, lo que representa casi el 22 por ciento del Producto Interno Bruto del país. Recordó que el año pasado se utilizó un fondo de cerca de 40 mil millones de pesos de Afores que no habían tenido movimiento en los últimos 10 años, para apoyar a las personas con pensiones muy bajas.

Condiciones para el uso de recursos

La propuesta actual, es que el Gobierno federal utilice hasta un 30 por ciento de los recursos de las Afores para inversión en infraestructura. Sin embargo, estos proyectos deben generar rendimientos, ya que deberán ser regresados íntegros a los propietarios de las cuentas cuando estos los reclamen, además de un rendimiento de la inversión.

“Es un dinero de un tercero, que es el dinero del trabajador. ¿Qué tiene que garantizar el Gobierno federal si toma este dinero?, pues evidentemente un rendimiento, porque lo está tomando prestado, que eso es lo que no ha quedado muy claro”. “Esa inversión tiene que ser productiva, si no, puede haber un tema negativo, evidentemente si inviertes el dinero de la Afore en proyectos carreteros, tienen que ser productivos (…) y no programas sociales”, recalcó.

El economista hizo énfasis en que los trabajadores tienen el derecho de solicitar a su Afore toda la información relacionada con su dinero, y en qué proyectos se está invirtiendo, ya que mucha gente ignora el uso que se le está dando a su fondo para el retiro.

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