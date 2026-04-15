Manufactura de NL sorteará incertidumbre y crecerá 4%

El sector manufacturero de Nuevo León seguirá creciendo de manera sostenida pese al escenario global de incertidumbre, e incluso su avance será ampliamente superior al del promedio nacional.

De acuerdo con estimaciones de Caintra, se prevé que este año, el Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero crecerá hasta 4%, lo que refleja la resiliencia del sector ante un entorno económico complejo.

Ese avance será ampliamente superior al 0.12% pronosticado para el país.

Incluso, ese crecimiento se colocará muy por encima del 0.79% que registró el PIB manufacturero en 2025.

En conferencia de prensa, el presidente de Caintra Nuevo León, Jorge Santos Reyna, destacó la reactivación que ha registrado el sector en los meses recientes.

“Luego de un 2025 marcado por un panorama complejo, estas cifras son una buena noticia para el sector, y las estadísticas muestran capacidad de resiliencia de la industria de Nuevo León que ante los retos se adapta y encuentra mecanismos para seguir adelante; con ello mantenemos nuestro crecimiento de 4%”, enfatizó.

Aunado a ello, el empresario dijo que aunque existen diversos factores que impactan la economía a nivel internacional, nacional y local, como conflictos geopolíticos y presiones inflacionarias, se espera un desempeño positivo para la entidad durante el año.

“En un ambiente de incertidumbre por todo lo que está sucediendo en la parte geopolítica, con el conflicto en Medio Oriente, por supuesto que hay un riesgo, y hemos señalado en la rueda de prensa anterior que, si bien no tenemos un dato específico de una situación compleja, pues es obvio que empezamos a tener datos más generales en la macroeconomía, diciendo que empieza a haber situaciones de inflación”, subrayó Santos Reyna.

Además, en materia de empleo, el sector manufacturero estará alcanzando 27,000 puestos de trabajo, según estimaciones del organismo privado.

“Con ello, mantenemos nuestro pronóstico de crecimiento de 4% para la industria de Nuevo León, con la creación de 27,000 nuevos puestos de trabajo”, señaló el líder de los industriales en la entidad.

En este mismo tema, el presidente de Caintra también destacó que durante el primer trimestre del año se reflejó una reactivación del sector industrial, al reportarse la generación de 17,325 nuevos puestos de trabajo entre enero y marzo de 2026, lo que representa un alza de 45% respecto al mismo periodo del año anterior.

T-MEC va bien y esperan continúe

En un tema ligado, el presidente de Caintra, Jorge Santos Reyna, indicó que el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá avanza en tiempo y forma, con un papel destacado de las autoridades mexicanas en las negociaciones.

De esta manera, confían en que el acuerdo se mantenga vigente en los próximos meses y continúe operando de forma trilateral a largo plazo, al considerar que las tres economías se necesitan entre sí para seguir creciendo.

“Estamos convencidos de que nuestras economías son complementarias y necesarias para poder competir con el mundo; el tratado entre los tres países genera el 30% del PIB mundial”, subrayó.

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