Tamaulipas

Vecinos retienen a presunto ladrón en Matamoros

Un hombre fue retenido por vecinos en el fraccionamiento Nuevo Amanecer tras ser señalado por el robo de 3 mil pesos en un negocio

Un hombre fue detenido la noche del martes en el fraccionamiento Nuevo Amanecer, en Matamoros, luego de ser retenido por vecinos que lo señalaron como presunto responsable del robo de dinero en un negocio de tamales.

De acuerdo con el reporte, los hechos se originaron durante los últimos minutos del lunes en el cruce de las calles Nuevo Amanecer y Constituyentes. La persona afectada informó que el sujeto acudió al establecimiento alrededor de las 10:00 de la mañana y, presuntamente, sustrajo una bolsa que contenía 3 mil pesos en efectivo.

Horas más tarde, habitantes del sector identificaron al señalado y procedieron a retenerlo, manteniéndolo amarrado mientras solicitaban la intervención de las autoridades.

Elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas acudieron al lugar, realizaron la detención y trasladaron al individuo para ponerlo a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación legal conforme a derecho.


