Tamaulipas

Aperciben a escuelas por clases en línea sin permiso

El funcionario estatal confirmó que fueron tres planteles educativos que recibieron apercibimiento por decretar clases en línea, sin previa autorización

  • 26
  • Febrero
    2026

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que se realizó el apercibimiento a varias escuelas de nivel básico que decretaron clases en línea el pasado lunes y martes aun sin contar con la autorización correspondiente de la autoridad educativa, lo anterior frente a los hechos violentos registrados en la zona fronteriza, particularmente en municipios como Reynosa, Miguel Alemán y San Fernando. 

Valdés García dijo que lo más importante es que el apercibimiento no es por hacer la precisión para irse a clases en línea o la suspensión de clases, aunque esta siempre será una posibilidad. 

“Pero el realizarlo sin dar parte a la autoridad competente, porque primero se tiene que dar parte al jefe de sector, luego el jefe de nivel y este a su vez a la subsecretaría de educación básica, quien, ya ratifica la autorización correspondiente y sin ningún problema en aprobarlo, pero se tiene que respetar el protocolo”. 

El funcionario estatal confirmó que fueron tres planteles educativos que recibieron apercibimiento por decretar clases en línea, sin previa autorización por parte de la autoridad educativa, todos del municipio de Reynosa.  

Por otra parte, Valdés García confirmó que la situación escolar en los cinco municipios donde se registraron los hechos violentos del pasado domingo, Reynosa, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz y San Fernando, ya registra una asistencia del 96%. 

“Ya no hay escuelas trabajando en modalidad virtual, recordar nada más a los directores, principalmente a los jefes de sector que es un procedimiento que toca base con la autoridad para proceder a la autorización correspondiente, pero hoy en día ya está regularizado todo el servicio educativo.


