Tamaulipas

Refuerzan inspecciones tras fugas de hidrocarburo

María Luisa Cuevas Rivera, informó que el municipio mantiene seguimiento para que se efectúen las acciones de remediación correspondientes

  • 26
  • Febrero
    2026

Los derrames de hidrocarburos registrados en la zona rural de Altamira por la ruptura de ductos, continúan generando pasivos ambientales que afectan a productores agrícolas y ganaderos, tras contaminar parcelas, zonas de pastoreo e incluso presas.

Municipio mantiene coordinación con Pemex

La directora de Ecología y Medio Ambiente, María Luisa Cuevas Rivera, informó que el municipio mantiene seguimiento a los casos activos y coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex) para que se efectúen las acciones de remediación correspondientes.

Señaló que una de las áreas más impactadas fue el ejido Maclovio Herrera, donde el año pasado se reportó la afectación de tres presas, actualmente bajo atención.

Revisan industrias y sistemas de descarga

Asimismo, indicó que de manera paralela se realizan revisiones a industrias y empresas ubicadas en la zona industrial del municipio, a fin de verificar el estado de sus ductos de desagüe y sistemas de descarga.

Como parte de estas inspecciones, se han emitido recomendaciones para fortalecer los programas de mantenimiento preventivo y evitar rupturas o fugas que puedan derivar en nuevos episodios de contaminación.

La funcionaria subrayó que, aunque las descargas cuentan con permisos y tratamiento previo, la supervisión será permanente para proteger el entorno y las actividades productivas del sector rural.


