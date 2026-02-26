DIF apoya reforma contra delitos sexuales infantiles

Tras la reciente aprobación en el Congreso del Estado de la iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes distribuyan y comercialicen pornografía infantil, la directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, manifestó su total respaldo a esta medida, calificando la protección de la niñez como una prioridad absoluta.

Lara Ayala aseguró que el DIF estatal se mantiene en vigilancia permanente ante estos delitos a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Destacó que el trabajo se realiza en estrecha colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), para garantizar que las denuncias y procesos se lleven a cabo bajo el respaldo total de la ley.

"Trabajamos de la mano con la Fiscalía para que las cosas se hagan de la forma correcta; no solo con una buena intención, sino con el respaldo de la ley completa por el bienestar de los menores, de las familias y de las mujeres", afirmó la funcionaria.

La directora enfatizó que la participación del área jurídica del DIF y la Procuraduría es clave para obtener resultados positivos y mantenerse actualizados en las acciones que protegen a la infancia tamaulipeca.

"No hay ser más vulnerable que un pequeño, por ello su cuidado y atención es prioritario", añadió.

Llamado a los padres de familia

Finalmente, Patricia Lara Ayala hizo un exhorto a la población, especialmente a los padres de familia, para extremar la vigilancia en el entorno familiar y, sobre todo, en el uso de las redes sociales. Recalcó que los menores requieren atención, defensa y apoyo integral en todos los ámbitos para evitar que sean víctimas de este tipo de delitos.

