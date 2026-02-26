Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_02_26_at_4_42_38_PM_1a943d6eac
Tamaulipas

DIF apoya reforma contra delitos sexuales infantiles

La directora enfatizó que la participación del área jurídica del DIF y la Procuraduría es clave para obtener resultados positivos y mantenerse actualizados

  • 26
  • Febrero
    2026

Tras la reciente aprobación en el Congreso del Estado de la iniciativa para endurecer las sanciones contra quienes distribuyan y comercialicen pornografía infantil, la directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, manifestó su total respaldo a esta medida, calificando la protección de la niñez como una prioridad absoluta.

Lara Ayala aseguró que el DIF estatal se mantiene en vigilancia permanente ante estos delitos a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. Destacó que el trabajo se realiza en estrecha colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET), para garantizar que las denuncias y procesos se lleven a cabo bajo el respaldo total de la ley.

"Trabajamos de la mano con la Fiscalía para que las cosas se hagan de la forma correcta; no solo con una buena intención, sino con el respaldo de la ley completa por el bienestar de los menores, de las familias y de las mujeres", afirmó la funcionaria.

La directora enfatizó que la participación del área jurídica del DIF y la Procuraduría es clave para obtener resultados positivos y mantenerse actualizados en las acciones que protegen a la infancia tamaulipeca.

 "No hay ser más vulnerable que un pequeño, por ello su cuidado y atención es prioritario", añadió.

Llamado a los padres de familia

Finalmente, Patricia Lara Ayala hizo un exhorto a la población, especialmente a los padres de familia, para extremar la vigilancia en el entorno familiar y, sobre todo, en el uso de las redes sociales. Recalcó que los menores requieren atención, defensa y apoyo integral en todos los ámbitos para evitar que sean víctimas de este tipo de delitos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

erik_cavazos_pcnl_d8c8bfcfa1
Comparte Protección Civil medidas para evitar incendios
f364c56b_06a1_4b4d_8fe7_5c4314f71bc1_2c692b29f8
Afina San Pedro medidas de prevención para temporada de incendios
volcadura_luminaria_ramos_arizpe_78fb3d78c2
Volcadura en Ramos Arizpe deja una luminaria derribada
publicidad

Últimas Noticias

cuba_barco_eua_7a3227e238
Afirma Cuba que lancha de EUA atacada traía 14 fusiles y munición
INFO_7_CONTEXTO_23_b441bb21f7
Reporta Simológico Nacional temblor en Santa Catarina
5869b67df354bc542cc097af02faffb1b92a1e42w_05f82556b8
México exige devolución de 195 piezas prehispánicas en subasta
publicidad

Más Vistas

adrian_de_la_garza_con_chihuahua_2a06758be7
Gobierno de Monterrey Lleva a cabo el 'Chihuatón Regio'
uanl_vinculan_exentrenador_tochito_1f7db37500
UANL no tolerará violencia; vinculan exentrenador de tochito
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
publicidad
×