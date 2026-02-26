Podcast
Tamaulipas

Marina captura a presunto jefe criminal en Matamoros

La acción se realizó la tarde de este jueves 26 de febrero mediante un despliegue coordinado por aire y tierra por parte de fuerzas castrenses

  • 26
  • Febrero
    2026

El Ejército mexicano llevó a cabo un operativo en el ejido Sandoval, en el municipio de Matamoros, donde fue detenido Antonio Guadalupe “N”, alias “Lexus” o “Toño”, señalado como presunto jefe de la Operativa Ranger, grupo ligado a la facción de Los Ciclones del Cártel del Golfo en Tamaulipas.

La acción se realizó la tarde de este jueves 26 de febrero mediante un despliegue coordinado por aire y tierra por parte de fuerzas castrenses.

Debido a la movilización, el gobierno municipal emitió una alerta preventiva y pidió a la ciudadanía mantenerse alejada de la zona, además de seguir únicamente información difundida por canales oficiales.

Tras el operativo, autoridades informaron el aseguramiento de dos armas largas, un cargador y más de 100 cartuchos útiles.

Etiquetas:
