Arranca en Reynosa jornada de limpieza ante riesgo de lluvias

El Gobierno de Reynosa dio el arranque a la jornada de limpieza “Acción y Conciencia”, un programa que se realiza en coordinación con la Secretaría de Servicios Públicos Primarios, Ecología y la participación ciudadana.

El inicio se llevó a cabo en la colonia Unidad Obrera, donde el alcalde llamó a evitar tirar basura en sitios no autorizados.

El presidente municipal, Carlos Víctor Peña Ortiz, exhortó a la población a tomar conciencia sobre el impacto de los desechos en la ciudad.

“Sabemos que hay mucha basura en ciertos sectores, así que, por favor, hagan conciencia… no tiren basura en el canal de la lateral del bulevar Colosio; nos afecta todos los días por el agua que tenemos en la ciudad; debemos entender que depende de todos mantenerla limpia”, expresó.

La preocupación por la acumulación de residuos se mantiene ante el pronóstico de lluvias en los próximos días.

Autoridades recordaron que, en ocasiones anteriores, la basura y la maleza han sido factores que provocan encharcamientos e inundaciones, por lo que insistieron en mantener limpios ríos y canales.

Peña Ortiz destacó que, aunque existe una programación constante de limpieza por parte de servicios públicos, es necesaria la colaboración ciudadana.

“Servicios Públicos siempre tiene una programación de limpieza de drenes y canales, pero necesitamos que los ciudadanos nos ayuden… si ven a alguien contaminando un predio, un dren, un canal, el río Bravo o la laguna, por favor denúncienlo”, señaló.

El alcalde aclaró que en Reynosa solo existen dos sitios autorizados para la disposición de basura, además de advertir sobre un punto irregular que ya es objeto de denuncias.

"Todo va al relleno sanitario que tenemos por Anacuas; hay dos rellenos autorizados en el municipio. El basurero de Las Calabazas no está autorizado; hemos tenido situaciones donde incluso se cobra por tirar basura ahí, pero seguimos denunciándolo”, concluyó.

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