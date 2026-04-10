Fortalecen seguridad y prevención en Ramos Arizpe con actividades

Las acciones de proximidad social en Ramos Arizpe se han intensificado en escuelas y empresas como parte de una estrategia de prevención enfocada en seguridad, convivencia y participación ciudadana.

Refuerzan estrategia de proximidad social

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública, a través de la unidad de Proximidad Social, realizaron actividades de orientación en distintos sectores, incluyendo pláticas sobre prevención de accidentes viales dirigidas a trabajadores de empresas locales.

Acciones en planteles educativos

En el ámbito educativo, las acciones se concentraron en planteles como la secundaria “Humberto Moreira”, la primaria “Pablo L. Sidar” y el jardín de niños “Bertha Carvajal”, donde se abordaron temas relacionados con la responsabilidad familiar y el acompañamiento de padres de familia.

También se impartieron pláticas sobre prevención de la violencia contra la mujer en espacios laborales, con el objetivo de promover entornos más seguros dentro de las empresas del municipio.

Participación del agrupamiento K9

Como parte de estas actividades, el agrupamiento K9 participó en eventos comunitarios, incluyendo una demostración en una empresa donde se congregaron alrededor de 300 personas, entre trabajadores y sus familias.

De acuerdo con autoridades municipales, estas acciones continuarán durante el mes de abril con visitas a escuelas, en el marco de actividades dirigidas a niñas y niños.

Buscan fortalecer relación con la ciudadanía

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que este tipo de programas buscan fortalecer la relación entre la policía y la ciudadanía, así como promover la cultura de la prevención en distintos sectores.

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