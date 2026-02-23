Atenderán problema de drenaje en Victoria: Raúl Quiroga

El secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, informó que ya se atiende el problema del drenaje en esta capital, luego de establecer contacto con el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) para presentar proyectos que permitan modernizar la red.

Explicó que el sistema actual cuenta con tuberías muy antiguas y deterioradas, por lo que el plan contempla el rescate de infraestructura obsoleta en coordinación con la COMAPA Victoria.

Buscan modernizar la red

Quiroga Álvarez reconoció que todas las ciudades enfrentan, en mayor o menor medida, problemas por descargas de aguas residuales; sin embargo, aseguró que el Gobierno del Estado trabaja en soluciones integrales.

Señaló que, como parte del compromiso ligado a la construcción de la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero, también se contempla intervenir el sistema de drenaje de la ciudad.

“Tenemos pendientes; todas las ciudades del Estado y del país en mayor o menor medida tenemos problemas con descargas de aguas residuales. Sin embargo, parte del compromiso para la construcción de la segunda línea del acueducto es rescatar las pérdidas en la red de distribución de agua potable y elevar el porcentaje del tratamiento de aguas residuales”, expresó.

Analizan nueva planta de tratamiento

El funcionario indicó que ya existen pláticas preliminares con el NADBank para evaluar la viabilidad de construir la planta de tratamiento de aguas residuales en la zona norte de la ciudad.

Subrayó que el objetivo es atender de fondo el problema de las descargas de aguas crudas y mejorar la infraestructura hidráulica.

Sobre los tiempos, estimó que durante este año podría concretarse al menos la elaboración del proyecto ejecutivo.

