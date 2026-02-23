Podcast
Nuevo León

Entrega Adrián de la Garza nuevas banderas a 30 escuelas públicas

Durante el año anterior, el municipio otorgó 50 banderas a igual número de planteles públicos, dando continuidad al apoyo a la comunidad estudiantil

  • 23
  • Febrero
    2026

En vísperas de la conmemoración del Día de la Bandera, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, encabezó la entrega de 30 nuevos lábaros patrios a planteles de nivel básico en el municipio.

La iniciativa busca renovar los símbolos nacionales que se encuentran en mal estado y promover el civismo entre la comunidad estudiantil.

De la Garza destaca lucha histórica por construir oportunidades

Durante la ceremonia, el edil regiomontano destacó que estas acciones forman parte del compromiso de su administración para fortalecer el respeto a los símbolos nacionales.

De la Garza recordó la lucha histórica de hace 200 años por construir una República de oportunidades, señalando que la bandera representa la esperanza y la unidad de los mexicanos.

“Todas estas acciones que hacemos eh en nuestras asambleas, en nuestros eventos importantes de respeto y honor a nuestro lábaro patrio, a nuestra bandera, es principalmente a todas y todos aquellos mexicanos que nos heredaron esta tierra libre, esta tierra de libertades, esa tierra de progreso, esta tierra que cada vez tenemos que ir nosotros y tenemos el compromiso de irla mejorando”, afirmó el alcalde durante su discurso.

Este programa de renovación no es aislado; durante el año anterior el municipio otorgó 50 banderas a igual número de planteles públicos, dando continuidad a este programa de apoyo a la comunidad educativa.

De acuerdo con las autoridades municipales, el objetivo es fortalecer la relación entre las comunidades escolares y la administración actual, además de contribuir a la renovación de los símbolos patrios y el fortalecimiento de los valores cívicos entre la comunidad estudiantil.

En el evento estuvieron presentes Karina Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva; Rafael Ramos de la Garza, secretario de Participación Ciudadana; Eloy Cortez Nerio, representando a la Sección 50 del SNTE; Secundino Flores Alejandro, de la Sección 21 del SNTE, así como Ana Villalpando Plascencia, directora de Educación en Monterrey.


