Tamaulipas

Bomberos enfrentan más de 30 incendios en una sola jornada

Autoridades aclararon que no todos los reportes estuvieron relacionados con hechos de violencia, por lo que instó a la ciudadanía a realizar reportes formales

  • 23
  • Febrero
    2026

Han sido duras jornadas de trabajo para los bomberos de Reynosa, quienes, sin importar la situación de riesgo que se vive en la ciudad, acudieron a sofocar incendios en vehículos, autobuses y terrenos ubicados a las orillas de distintas carreteras, al registrarse más de 30 emergencias en un solo día.

Registran mayor incidencia de incendios en pastizales y lotes baldíos 

El coordinador de Protección Civil y Bomberos, Javier Lam Cantú, informó que, aunque inicialmente se atendieron varios reportes, los incidentes de mayor relevancia fueron los incendios en pastizales y predios baldíos.

“Atendimos alrededor de siete, pero lo de mayor relevancia fueron los pastizales y los baldíos, que la verdad, sólo en esas dos incidencias hablamos de alrededor de unos 32 llamados”, explicó.

Indicó que la cifra de atenciones se incrementó durante la madrugada del lunes, cuando continuaron registrándose incendios de pastizales en distintos sectores de la ciudad, lo que obligó a mantener desplegadas a las corporaciones de auxilio.

“Por incendios tuvimos 46 llamados, los cuales la mayoría fueron pastizales y en la segunda categoría podemos poner lo que son los baldíos, estos se presentaron de manera simultánea”, detalló el funcionario.

Asimismo, aclaró que no todos los reportes estuvieron relacionados con hechos de violencia, por lo que consideró importante exhortar a la ciudadanía a realizar los reportes formales a las líneas de emergencia, a fin de que las distintas corporaciones tengan conocimiento oportuno de los hechos y se puedan activar los protocolos correspondientes.

“Invitar a la gente a que haga el reporte correspondiente a la línea de emergencias 89 99 55 00 10 y 00 11, al 911, esto con la finalidad de poder optimizar los tiempos de respuesta y el día de ayer, como te comento, en la tarde-noche hubo muchos incendios, lo cual nos imposibilitó optimizar los tiempos de respuesta en cuanto a pastizales y baldíos”, señaló.


