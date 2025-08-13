Sin lluvias, el abasto de agua será crítico: Recursos Hidráulicos

La temporada de lluvias concluye el próximo 30 de septiembre y Tamaulipas espera una recuperación considerable en los niveles de almacenamiento de las distintas presas, incluyendo las internacionales, para destinar y distribuir mejor el recurso para el consumo humano, señaló Raúl Quiroga Álvarez.

El secretario de Recursos Hidráulicos en Tamaulipas dijo que, en el horizonte de planeación a corto plazo, la población civil deberá de mantenerse en alerta para cuidar al máximo el agua y adelantó qué no se puede colocar el semáforo verde en la zona fronteriza del estado por las circunstancias de disponibilidad actuales, es decir, se requiere de más agua en las presas.

Al ser cuestionado sobre las versiones distintas que tiene la Comisión Nacional del Agua (Conagua), respecto a los niveles de almacenamiento de las presas y el panorama actual, el funcionario estatal dijo que el organismo está en todo su derecho, pero que debe de exponerlo con números y cifras, además aclaró que no está señalando que no hay agua en Tamaulipas, sino más bien, que la temporada de lluvias termina el próximo mes de septiembre y no llueve durante todo el año.

“Y con el balance que tenemos en este momento y lo ratifico, esperamos que septiembre modifique al alza los almacenamientos de las presas internacionales, pero si arrancáramos el año hidráulico 2025-2026, con el agua que tenemos en las presas, no va a ver el volumen que se requiere, no porque lo diga yo, ellos lo publican en el Diario Oficial de la Federación, busquen el documento de diciembre de 2023 y ahí van a darse ustedes cuenta cual es el balance hidráulico de la cuenca”, y agregó:

“Y todos los estados que integran la cuenca, la propia CONAGUA y la CILA, sabemos, que, en Tamaulipas desde Nuevo Laredo hasta Matamoros, está escrito que requerimos arriba de 300 millones de metros cúbicos para la ciudadanía, vamos a olvidarnos de la industria y de los distritos de riego

Comentarios