Atiende Guardia Estatal volcadura en la Carretera Federal 85

Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero atendió un accidente vehicular registrado en el kilómetro 33 de la Carretera Federal 85, en el tramo Monterrey-Victoria.

Se detectó la volcadura de un vehículo cerca de la gasolinera Plan de Ayala en el municipio de Güémez, donde resultó lesionada una persona, la cual fue valorada por los cuerpos de emergencia.

La circulación vial en la zona permanece libre y sin afectaciones mayores.

Elementos de la Guardia Estatal mantienen vigilancia en el lugar para prevenir nuevos riesgos.

Se recomienda a los automovilistas respetar los límites de velocidad y señalamiento, y en caso de emergencias llamar a los números 911 y/o 089.

