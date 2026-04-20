México roza el ascenso y logra histórica plata en hockey

El equipo masculino de hockey sobre hielo de México firmó una actuación histórica al quedarse con la medalla de plata en el Campeonato Mundial IIHF División III Grupo A 2026, disputado en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, del 13 al 19 de abril.

A pesar de no conseguir el ascenso a la División II Grupo B, el conjunto nacional dejó una grata impresión tras finalizar en el segundo lugar del torneo con 9 puntos y una diferencia de goles de +6 (26 a favor y 20 en contra), consolidando su crecimiento internacional.

¡Medalla de plata! 🥈🇲🇽



La selección varonil de Hockey Sobre Hielo finalizó segunda en el Campeonato Mundial división IIIA.



Estos fueron sus resultados:

✅ 5-4 vs Sudafrica🇿🇦

❌ 3-4 vs Bosnia Herzegovina🇧🇦

✅ 5-4 vs Turkmenistán🇹🇲

✅ 10-2 vs Tailandia🇹🇭

❌ 3-6 vs Turquía🇹🇷



No… pic.twitter.com/0TUYjrMqJ0 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) April 20, 2026

Un torneo competitivo hasta el final

México tuvo un desempeño destacado a lo largo de la competencia, con resultados cerrados y emocionantes. Entre sus encuentros más relevantes se encuentran la victoria 10-2 frente a Tailandia, así como triunfos en tiempo extra ante Sudáfrica (5-4) y Bosnia y Herzegovina (4-3).

Su única derrota en tiempo regular fue ante Turquía, que terminó coronándose campeón invicto con cinco victorias y 15 puntos, asegurando así su ascenso.

El resto de la clasificación quedó de la siguiente manera: Bosnia y Herzegovina en tercer lugar con 8 puntos, Sudáfrica en cuarto con 7, Tailandia en quinto con 5 y Turkmenistán en sexto, descendiendo de categoría.

El desempeño individual también fue clave para el éxito del equipo. Héctor Majul se convirtió en el máximo goleador del torneo con 13 puntos (6 goles y 7 asistencias), mientras que Luis Valencia aportó 12 unidades (7 goles y 5 asistencias), consolidándose como piezas fundamentales del ataque mexicano.

Un paso firme en el crecimiento del hockey mexicano

Este subcampeonato cobra aún más relevancia considerando que México ascendió apenas en 2025 desde la División IIIB, donde conquistó la medalla de oro como anfitrión en Querétaro.

Aunque el objetivo del ascenso no se concretó, el resultado representa un avance significativo para el hockey sobre hielo nacional, que continúa escalando posiciones en el ranking internacional y fortaleciendo su competitividad.

El futuro luce prometedor para una selección que, torneo a torneo, demuestra que está cada vez más cerca de dar el siguiente gran salto.

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