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Tamaulipas

Van contra abusos de grúas: buscan servicio municipal en Victoria

Esto cobró relevancia tras la difusión de un video en redes sociales en el que un operador de grúa privada fue captado presuntamente consumiendo alcohol

  • 20
  • Abril
    2026

Ante el creciente número de quejas por cobros excesivos y presuntas arbitrariedades en el servicio de grúas, la Comisión de Tránsito, Protección Civil y Prevención del Delito del Cabildo local reiteró la necesidad de que el municipio cuente con unidades propias, con el fin de eliminar la dependencia de empresas privadas.

La presidenta de la Comisión, Melissa Mireles, señaló que durante la actual administración se han documentado diversos casos en los que ciudadanos han resultado afectados económicamente por tarifas elevadas y prácticas irregulares de operadores particulares.

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Indicó que, como parte de las acciones de vigilancia, se ha brindado acompañamiento a la ciudadanía tanto de manera presencial como digital, con el objetivo de garantizar que los procedimientos se realicen con legalidad y transparencia.

En este contexto, la funcionaria insistió en que, desde la discusión del presupuesto municipal, se ha planteado la adquisición de grúas propias para la corporación de Tránsito, al considerar que el municipio cuenta con la capacidad financiera para realizar dicha inversión.

Subrayó que esta medida permitiría dignificar el servicio público y evitar la intervención de terceros que no siempre respetan los derechos de los conductores.

Para avanzar en el proyecto, autoridades municipales han sostenido mesas de trabajo con el director de Tránsito y miembros del Cabildo, donde se han evaluado las necesidades operativas tanto de esta corporación como de Protección Civil.

Actualmente, el servicio de arrastre depende de tres empresas privadas que operan por turnos de 24 horas, debido a que las dos grúas municipales se encuentran en malas condiciones mecánicas, lo que representa un riesgo para su uso.

La problemática cobró relevancia recientemente tras la difusión de un video en redes sociales en el que un operador de grúa privada fue captado presuntamente consumiendo alcohol durante su jornada laboral.

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Tras el incidente, la empresa fue sancionada con la suspensión de actividades por 14 días, mientras que el trabajador fue despedido.

En cuanto a los costos, autoridades recordaron que las multas por conducir bajo los efectos del alcohol van desde los $5,800 pesos en la primera infracción hasta los $34,800 pesos en casos reincidentes, además de la posible pérdida de la licencia.

A ello se suma el costo del servicio de grúa, que ronda los $5,000 pesos por arrastre básico, con cargos adicionales según la distancia, maniobras y tipo de vehículo.

Finalmente, la Comisión reiteró su postura de mantener una política de “cero tolerancia” tanto a los abusos en el servicio como a la conducción bajo los efectos del alcohol, priorizando la seguridad vial y la protección de la ciudadanía.


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