Concurso mercantil de AHMSA: incertidumbre por postores

La Subasta de AHMSA entró este miércoles en fase clave; venció hoy la fecha para presentar la garantía de seriedad, por 112 millones de dólares al Juzgado Segundo en Materia de Concursos Mercantiles. Sin embargo aún hay incertidumbre por la cantidad e identidad de los postores.

Este 25 de febrero venció el plazo para que las empresas interesadas en la compra de AHMSA depositen la garantía de seriedad por aproximadamente 112 millones de dólares. La entrega de este monto define qué postores podrán participar formalmente en la subasta programada dentro del concurso mercantil. Acreedores advierten incertidumbre y exigen transparencia en el proceso.

Garantía define participación en la subasta

Un abogado representante de acreedores dentro del concurso mercantil de Altos Hornos de México señaló que el plazo corre hasta las 23:59 horas. Explicó que, aunque algunos depósitos podrían haberse realizado, oficialmente no se ha informado quiénes cumplieron con la garantía requerida. Indicó que el juzgado podría notificarlo hasta el día mismo de la subasta.

El litigante explicó que la garantía de seriedad es indispensable para validar la participación. Sin ese depósito, la subasta no podría celebrarse en los términos establecidos. De no cubrirse el requisito, el procedimiento tendría que suspenderse para convocar a una segunda almoneda conforme a la ley.

Advirtió que existe demasiada incertidumbre entre acreedores y trabajadores. Señaló que se habla de tres o hasta cinco posibles postores, pero no hay confirmación oficial. Subrayó que la falta de información impide conocer si las impugnaciones fueron procedentes o si algunas empresas quedaron firmes en el proceso.

Entre las compañías que podrían participar mencionó a Almacenadora Afirme y Carje, además de la firma Ingnition. También refirió a Argente Creed Partners y a Metalmex, vinculada al empresario Efraín Rodríguez. Precisó que la presencia definitiva dependerá de que hayan acreditado requisitos y superado impugnaciones.

Acreedores piden transparencia en proceso de venta

El representante legal afirmó que el proceso se percibe discrecional. Consideró que la venta de la siderúrgica no es solo un asunto técnico jurídico, sino también social. Explicó que miles de trabajadores esperan el resultado para recuperar recursos derivados de su trabajo.

Indicó que la única vía para que los acreedores laborales reciban pagos es concretar la venta. Por ello, sostuvo que se requiere información clara y oportuna sobre quiénes competirán. Añadió que el principio de transparencia debe prevalecer en todas las etapas del concurso mercantil.

El abogado expresó confianza en las autoridades judiciales, pero insistió en que la falta de comunicación genera desagrado y tensión. Señaló que la base trabajadora vive momentos de incertidumbre. Dijo que el respeto a la ciudadanía debe reflejarse en comunicados oficiales que detallen el estado de la subasta.

Finalmente, reiteró que será el 27 de febrero cuando podría conocerse públicamente qué empresas entregaron la garantía y si existe algún consorcio participante. Hasta entonces, el proceso de subasta de AHMSA permanece rodeado de expectativa, mientras acreedores y trabajadores aguardan definiciones clave para el futuro de la empresa.

