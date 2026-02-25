Podcast
Tamaulipas

Salud contiene brotes de varicela en escuelas de Matamoros

La varicela es una enfermedad que se presenta de manera recurrente cada año, por lo que no existe motivo de alarma entre la población

El Distrito III de Salud informó la detección de tres brotes de varicela en el municipio de Matamoros, Tamaulipas: dos en secundarias y uno en una primaria.

La directora del organismo, Gilma Alcocer, indicó que ya se emitieron recomendaciones sanitarias a los planteles involucrados con el objetivo de evitar la propagación del virus.

Precisó que la varicela es una enfermedad que se presenta de manera recurrente cada año, por lo que no existe motivo de alarma entre la población.

En ese sentido, aclaró que no es necesario cerrar escuelas, sino reforzar las medidas preventivas y aplicar aislamiento a los estudiantes diagnosticados.

La funcionaria explicó que, a diferencia del sarampión, la varicela puede transmitirse por contacto directo con la piel, por lo que recomendó acudir a consulta médica ante los primeros síntomas, como malestar general tipo gripal y la aparición de ampollas características.

Asimismo, subrayó la importancia de mantener limpias las lesiones cutáneas, ya que pueden infectarse si no reciben el cuidado adecuado.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias reportan que no se han registrado brotes de gran magnitud ni situaciones de riesgo en las escuelas donde se detectaron los casos.


