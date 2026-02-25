Podcast
Reporte Ciudadano
IMG_0071_96e4441f9f
Coahuila

Preinscripciones para escuelas en Coahuila cierran el viernes

De acuerdo con el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, el registro oportuno es clave para planear la asignación de lugares en zonas de alta demanda

  • 25
  • Febrero
    2026

El proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2026–2027 entra en su recta final y concluirá el próximo viernes 27 de febrero, fecha que marcará el cierre de registros y permitirá a la Secretaría de Educación de Coahuila (SEDU) proyectar la distribución de grupos, docentes y espacios disponibles para el siguiente año escolar.

De acuerdo con el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, el registro oportuno es clave para planear la asignación de lugares en preescolar, primaria y secundaria, especialmente en zonas con alta demanda.

IMG_0071.jpeg

Señaló que, aunque los periodos oficiales por nivel ya transcurrieron —Inicial y Preescolar del 26 de enero al 6 de febrero; Primaria del 3 al 13 de febrero; y Secundaria del 9 al 27 de febrero—, las familias que aún no han realizado el trámite pueden ingresar en estos últimos días para completar el proceso.

El funcionario explicó que el registro se realiza en línea mediante la aplicación “Preinscripciones Coahuila” y en el portal inscripciones.org, herramientas que concentran la información para la planeación estatal. La dependencia habilitó además líneas telefónicas de orientación para resolver dudas sobre documentación, asignación o cambios de plantel.

Más allá del trámite administrativo, el cierre del 27 de febrero permitirá a la autoridad educativa estimar matrícula, detectar zonas con sobrecupo y ajustar recursos humanos y materiales antes del arranque del ciclo 2026–2027.

IMG_0072.jpeg

Garza Fishburn subrayó que el objetivo es evitar saturación en escuelas de alta demanda y garantizar que cada estudiante tenga un espacio asignado.

La Secretaría de Educación reiteró el llamado a madres, padres y tutores para concluir el registro dentro del plazo establecido, ya que los datos recopilados en este periodo servirán como base para la organización del próximo ciclo escolar en todo el estado.


