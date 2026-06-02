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Tamaulipas

Avanza rehabilitación de concha acústica de Matamoros

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la instalación de la velaria, la cual cuenta con una superficie de 3 mil 200 metros de membrana

  • 02
  • Junio
    2026

La rehabilitación integral de la concha acústica de la ciudad presenta avances significativos, informó el secretario de Desarrollo Urbano, Alfonso Treviño, quien destacó mejoras estructurales y la instalación de una nueva velaria con alta resistencia.

El funcionario explicó que los trabajos contemplan la renovación completa del recinto, incluyendo el área de butacas, donde se realizó el sellado de grietas, reposición de estructuras metálicas y aplicación de recubrimientos anticorrosivos.

“Las estructuras existentes ya no estaban en buenas condiciones, por lo que fueron reemplazadas en su totalidad. Además, se colocaron más de mil 600 butacas nuevas”, detalló.

En cuanto a la concha acústica, señaló que se llevó a cabo una limpieza integral, así como la aplicación de pintura protectora para garantizar mayor durabilidad.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la instalación de la velaria, la cual cuenta con una superficie de 3 mil 200 metros de membrana y está diseñada para soportar vientos de hasta 205 kilómetros por hora, equivalente a un huracán categoría 3.

Treviño explicó que, a diferencia de estructuras anteriores, la nueva velaria fue colocada por encima de la estructura metálica, lo que permite un mejor tensado y evita daños por filtraciones de agua, humedad o acumulación de residuos.

“Antes la velaria estaba por debajo, lo que provocaba corrosión en la estructura. Ahora se corrigió ese diseño para proteger mejor toda la instalación”, indicó.

Agregó que el proyecto fue desarrollado con asesoría de especialistas en membranas, quienes recomendaron este sistema para optimizar su funcionamiento y prolongar su vida útil.

Finalmente, el secretario destacó que la velaria cuenta con una garantía de 10 años, lo que brinda certeza sobre la calidad de la obra y su resistencia ante condiciones climáticas adversas.


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