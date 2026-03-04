Nuevo puente fronterizo Flor de Mayo tomará hasta seis años

Alberto Granados, alcalde de Matamoros, informó que el proyecto del nuevo cruce fronterizo, identificado como Puente Internacional Flor de Mayo, avanza en coordinación con autoridades federales de México y Estados Unidos, como parte del plan de infraestructura internacional orientado a fortalecer el desarrollo regional.

Señaló que la obra se perfila como un proyecto de mediano plazo, con un periodo estimado de entre cinco y seis años que contempla estudios técnicos, gestión de permisos y su construcción.

Detalló que en territorio mexicano ya se realizan los trámites correspondientes ante instancias federales, dentro de una estrategia binacional destinada a ampliar la conectividad y el intercambio comercial en la franja fronteriza.

El alcalde subrayó que el Ayuntamiento participará en tareas de planeación y coordinación institucional, mientras que los procesos sustantivos recaen en autoridades federales y en acuerdos internacionales.

La obra es considerada estratégica para modernizar la infraestructura y potenciar el crecimiento económico en la región.

