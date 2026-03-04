Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_04_at_1_20_54_AM_909ab39b14
Tamaulipas

Nuevo puente fronterizo Flor de Mayo tomará hasta seis años

El cruce fronterizo, que conectará Matamoros con Brownsville, forma parte del plan de infraestructura estratégica para fortalecer la movilidad 

  • 04
  • Marzo
    2026

Alberto Granados, alcalde de Matamoros, informó que el proyecto del nuevo cruce fronterizo, identificado como Puente Internacional Flor de Mayo, avanza en coordinación con autoridades federales de México y Estados Unidos, como parte del plan de infraestructura internacional orientado a fortalecer el desarrollo regional. 

Señaló que la obra se perfila como un proyecto de mediano plazo, con un periodo estimado de entre cinco y seis años que contempla estudios técnicos, gestión de permisos y su construcción.

Detalló que en territorio mexicano ya se realizan los trámites correspondientes ante instancias federales, dentro de una estrategia binacional destinada a ampliar la conectividad y el intercambio comercial en la franja fronteriza. 

El alcalde subrayó que el Ayuntamiento participará en tareas de planeación y coordinación institucional, mientras que los procesos sustantivos recaen en autoridades federales y en acuerdos internacionales. 

La obra es considerada estratégica para modernizar la infraestructura y potenciar el crecimiento económico en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_5_12313085d9
Nuevo cruce fronterizo avanzará en coordinación binacional
ryhdr_940d36286e
Autoridades frenaron llegada de armas a México desde Laredo
Whats_App_Image_2026_02_16_at_3_37_16_PM_45c87de932
Avioneta aterriza de emergencia cerca del Puente Pharr
publicidad

Últimas Noticias

casa_blanca_portavoz_6771b713cf
Casa Blanca no descarta tropas sobre terreno de ofensiva en Irán
mexican_money_thumbnail_99e0f38d90
Economía mexicana perfila avance moderado en 2026
oficina_registro_agrario_coahuila_28fbdf1563
Afecta a ejidatarios cambio de oficinas del Registro Agrario
publicidad

Más Vistas

nico_sanchez_interino_rayados_ad45746d61
Designan a Nicolás Sánchez como técnico interino de Rayados
229_A4073_copia_5bf555ac5a
IMSS arranca draft 2026 para contratar especialistas
parque_industrial_mitras_f18ee36aa5
Aplican suspensiones de fábricas en Parque Industrial Mitras
publicidad
×