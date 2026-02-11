Podcast
Coahuila

Video: Baja chofer a estudiantes de camión por hacer 'ruido'

El conductor decidió bajar a los alumnos antes de que llegaran a sus domicilios, lo que generó preocupación entre familiares al tratarse de menores de edad

Padres de familia manifestaron su inconformidad luego de que varios estudiantes de la secundaria Lázaro Vázquez fueran presuntamente obligados a descender de una unidad de transporte de la ruta Mirador, tras un incidente ocurrido el martes 10 de febrero, bajo el argumento de que los menores venían haciendo ruido dentro de la unidad, en el municipio de Ramos Arizpe.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el conductor decidió bajar a los alumnos antes de que llegaran a sus domicilios, lo que generó preocupación entre familiares al tratarse de menores de edad que quedaron sin concluir su traslado habitual.

Aunque usuarios reconocen que mantener el orden dentro del transporte público forma parte de las responsabilidades del operador, señalaron que la seguridad de los estudiantes debió ser prioritaria, considerando alternativas como una llamada de atención, una advertencia verbal o incluso un reporte a los padres de familia o a la institución educativa.

El hecho ha abierto el debate entre usuarios del transporte público sobre los límites de actuación de los conductores, así como la necesidad de protocolos claros cuando se presentan situaciones de indisciplina que involucran a menores.

Hasta el momento, no se ha informado si el caso fue reportado ante autoridades municipales o de transporte, ni si se dará seguimiento a la conducta del operador o a las condiciones en que fueron dejados los estudiantes.


