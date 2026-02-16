Podcast
Tamaulipas

Padres de familia de primaria denuncian violencia escolar

Padres denunciaron actos de violencia, acoso, hostigamiento, maltrato físico y verbal, sufridos hacia sus hijos en la primaria 'María Isabel Mata Alvarado'

  • 16
  • Febrero
    2026

Padres de familia de varios alumnos del grupo 3.º “A”, de la Escuela Primaria “María Isabel Mata Alvarado”, ubicada en Calle 25 y Avenida Central en la Colonia Lázaro Cárdenas de Ciudad Victoria, cerraron las instalaciones del plantel y denunciaron actos de violencia escolar, acoso, hostigamiento, maltrato físico y verbal, sufridos hacia sus hijos, por parte de un estudiante a quien únicamente identificaron con las iniciales L.E.C.P. 

El padre de familia Sergio Garza refirió que estos hechos vulneran los derechos humanos y los principios de protección a la niñez establecidos en la Constitución y en tratados internacionales. 

Los manifestantes cerraron la puerta principal de la escuela con cadena y candado y colocaron cinta amarilla a manera de precaución, además de una manta en donde expusieron los hechos.

Los estudiantes del grupo 3.º “A” han sido objeto de una serie de agresiones físicas y verbales desde el pasado ciclo escolar 2023—2024 y hasta la fecha han sido víctimas de violencia constante (acoso, hostigamiento, maltrato físico y verbal), por parte de su compañero de clase. 

“Conforme va pasando el tiempo, las agresiones y la violencia van en aumento, lo cual nos genera desconfianza e incertidumbre, ya que esta situación puede originar algo aún más grave”, dijo Sergio Garza. 

Exigen que se garantice la integridad para sus hijas e hijos, que la escuela primaria sea un lugar seguro libre de cualquier tipo de violencia, que se realicen las acciones necesarias y/o se activen protocolos para parar definitivamente con las agresiones, que se les dé atención y seguimiento a otros casos de violencia dentro de esta misma escuela primaria, que las autoridades competentes entreguen por escrito las acciones a realizar, comprometiéndose a resolver de manera definitiva esta situación, además de solicitar la intervención del gobernador del estado Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación Miguel Ángel Valdés García.


