Bloquean carretera para exigir pago de 5.5 hectáreas en Victoria

Habitantes del Ejido Santa Librada del Municipio de Victoria, mantienen un bloqueo en la carretera Rumbo Nuevo en el entronque con la carretera Mante, exigiendo el pago por 5.5 hectáreas de tierras en los ejidos El Olmo y La Becha Santa Anita. Estas tierras fueron afectadas por la construcción de los tramos del Libramiento Naciones Unidas y Rumbo Nuevo.

Los manifestantes, portando pancartas que expresan "¡Ya basta de abusos!" y "¡Cumplan con el pago!, campesinos demandan el pago inmediato y denuncian el despojo de sus propiedades.

Hacen un llamado a la Secretaría de Infraestructura de Caminos y Transportes del gobierno federal y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que intervengan y se emita un acuerdo a favor de las familias afectadas.

Los ejidatarios argumentan que, tras la construcción de la caseta de cobro en la carretera Rumbo Nuevo, confían en que se les pague lo prometido, ya que han sido despojados de sus tierras.

Esta situación ha generado pérdidas económicas significativas, afectando no solo a los ejidatarios, sino también a vehículos particulares y unidades de transporte de carga.

Establecen mesa de diálogo para llegar a un acuerdo

Hasta el momento, se ha establecido una mesa de diálogo entre representantes de los ejidatarios y autoridades de la Secretaría General de Gobierno del Estado, así como del Gobierno federal, con el objetivo de llegar a un acuerdo.

Se acordó liberar el tráfico vehicular durante 30 minutos, permitiendo el paso de vehículos en intervalos de cinco minutos. No se han reportado incidentes ni personas lesionadas.

