Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
bloqueo_carretero_ejidatarios_3edba41dda
Tamaulipas

Bloquean carretera para exigir pago de 5.5 hectáreas en Victoria

Esta situación ha generado pérdidas económicas significativas, afectando a vehículos particulares y unidades de transporte de carga

  • 10
  • Febrero
    2026

Habitantes del Ejido Santa Librada del Municipio de Victoria, mantienen un bloqueo en la carretera Rumbo Nuevo en el entronque con la carretera Mante, exigiendo el pago por 5.5 hectáreas de tierras en los ejidos El Olmo y La Becha Santa Anita. Estas tierras fueron afectadas por la construcción de los tramos del Libramiento Naciones Unidas y Rumbo Nuevo.

bloqueo-carretero-ejidatarios.jpg

Los manifestantes, portando pancartas que expresan "¡Ya basta de abusos!" y "¡Cumplan con el pago!, campesinos demandan el pago inmediato y denuncian el despojo de sus propiedades.

Hacen un llamado a la Secretaría de Infraestructura de Caminos y Transportes del gobierno federal y a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para que intervengan y se emita un acuerdo a favor de las familias afectadas.

bloqueo-carretero-ejidatarios.jpg

Los ejidatarios argumentan que, tras la construcción de la caseta de cobro en la carretera Rumbo Nuevo, confían en que se les pague lo prometido, ya que han sido despojados de sus tierras.

Esta situación ha generado pérdidas económicas significativas, afectando no solo a los ejidatarios, sino también a vehículos particulares y unidades de transporte de carga.

Establecen mesa de diálogo para llegar a un acuerdo

Hasta el momento, se ha establecido una mesa de diálogo entre representantes de los ejidatarios y autoridades de la Secretaría General de Gobierno del Estado, así como del Gobierno federal, con el objetivo de llegar a un acuerdo.

Se acordó liberar el tráfico vehicular durante 30 minutos, permitiendo el paso de vehículos en intervalos de cinco minutos. No se han reportado incidentes ni personas lesionadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

Senado_avala_ingreso_de_militares_de_EU_600x400_88b47343b7
Senado avala ingreso de Navy SEALs para adiestramiento en México
israel_eua_junta_de_paz_efa841c092
Israel se une oficialmente a la 'Junta de Paz' de Donald Trump
EH_UNA_FOTO_67_867d5696d1
CRT abre consulta para cambiar 'Alerta Presidencial'
publicidad

Más Vistas

nl_atropellada_leones_de1cf464bf
Mujer atropellada en avenida Leones se encuentra en estado grave
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny habría roto récord de audiencia en show de medio tiempo
conductora_libre_tras_atropello_avenida_leones_40c49b41b6
Liberan conductora tras atropello de joven en Paseo de los Leones
publicidad
×