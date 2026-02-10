Podcast
Nuevo León

Hombre llega armado con cuchillo a reunión vecinal en Monterrey

El sujeto, quien fue identificado por los vecinos como "El Güero", llegó en aparente estado de ebriedad a la reunión, en la colonia Valle de Santa Lucía

El diálogo de vecinos con personal de la Secretaría de Igualdad e Inclusión y Agua y Drenaje, en la colonia Valle de Santa Lucía, en Monterrey, se convirtió en momentos de tensión por un hombre que amenazó a los asistentes con un cuchillo.

El sujeto, quien fue identificado por los vecinos como "El Güero", llegó en aparente estado de ebriedad a la reunión.

Los hechos se registraron en la calle Jenovebo de la O, en la mencionada colonia, alrededor de las 11:30 horas.

La colonia, ubicada al norte de Monterrey, forma parte de un territorio históricamente priísta. 

Aunque en las imágenes se observa el avance de las obras por parte de Agua y Drenaje, al lugar acudieron personas identificadas como reventadoras.  

Tras los hechos, no se registraron personas lesionadas y los vecinos dieron aviso a las autoridades correspondientes para detener al hombre.

 


