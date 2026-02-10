Podcast
Tamaulipas

Refuerzan vigilancia por fugas de gas en la ciudad

Autoridades y ENGIE mantienen operativos preventivos por fugas de gas, con supervisión en colonias y escuelas; hasta ahora no se reportan incidentes graves

  10
  Febrero
    2026

Autoridades municipales mantienen un operativo permanente de atención y supervisión de reportes relacionados con fugas de gas, en coordinación con la empresa ENGIE, como parte de las acciones preventivas implementadas en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, además del monitoreo en zonas donde previamente se registraron incidentes, también se llevan a cabo evaluaciones preventivas en planteles educativos ubicados en áreas consideradas de posible riesgo, con el objetivo de salvaguardar la integridad de alumnas, alumnos y personal docente.

Se informó que el retiro de estudiantes en algunas escuelas se realiza únicamente con base en la valoración técnica de riesgos y queda a criterio de los directivos de cada plantel y de los padres de familia, por lo que no se trata de evacuaciones forzosas.

Las autoridades señalaron que, de manera paralela, se mantienen reuniones constantes entre dependencias involucradas y la empresa responsable del servicio de gas; sin embargo, estos encuentros se realizan a puerta cerrada como parte del protocolo interno de coordinación.

Hasta el momento, la situación relacionada con las fugas ha sido controlada y no se reportan nuevos incidentes de gravedad.

Finalmente, se exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier eventualidad al número de emergencias 911 y a no intentar realizar reparaciones por cuenta propia, recomendando esperar siempre la intervención de personal capacitado para el control y reparación de este tipo de situaciones.

