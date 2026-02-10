Podcast
Nacional

Sheinbaum nombra embajadoras en Guatemala y Belice

De la Fuente anunció la designación de Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo como embajadoras en Guatemala y Belice, pendiente de ratificación del Senado

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, informó este martes sobre el nombramiento de las embajadoras de carrera Luz Elena Baños y Ana Luisa Vallejo como próximas representantes de México en Guatemala y Belice, respectivamente.

Las designaciones fueron realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y deberán ser ratificadas por el Senado de la República, conforme al procedimiento constitucional.

Durante un encuentro con ambas diplomáticas, el canciller subrayó que estos nombramientos reafirman el liderazgo de las mujeres dentro del Servicio Exterior Mexicano y consolidan la Política Exterior Feminista impulsada por el actual gobierno.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), De la Fuente destacó la trayectoria y experiencia de ambas funcionarias, quienes cuentan con una amplia carrera diplomática.

Continuidad en la frontera sur

El titular de la SRE señaló que las nuevas designaciones permitirán dar seguimiento a los compromisos asumidos por México en la frontera sur, particularmente al convenio firmado en Calakmul, Campeche, entre la presidenta Sheinbaum, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, John Antonio Briceño.

Este acuerdo dio origen al corredor biocultural de la Selva Maya, considerado la segunda zona protegida más grande del continente americano después del Amazonas.

“Esto permitirá darle continuidad, en nuestra frontera sur, al convenio que firmaron en Calakmul, que dio lugar al gran corredor biocultural de la Selva Maya”, afirmó el canciller.

Asimismo, indicó que se fortalecerán los programas de cooperación para el desarrollo con ambos países, a los que calificó como estratégicos por su vecindad y la relación histórica compartida.

Trayectoria diplomática

Luz Elena Baños se desempeñó recientemente como representante permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde tuvo un papel destacado. También fue jefa de Cancillería en Guatemala.

Por su parte, Ana Luisa Vallejo cuenta con una larga trayectoria en el Servicio Exterior Mexicano, que incluye su labor como cónsul general de México en San Francisco y como jefa de Cancillería en Bolivia.

 


