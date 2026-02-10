Podcast
Escena

Rolling Stone coloca a Bad Bunny en el Top 2 del Halftime

La revista ubicó el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX como el segundo mejor de la historia, solo detrás de Prince en 2007

La presentación de Bad Bunny en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, celebrado en febrero de 2026, fue reconocida por la revista Rolling Stone como una de las mejores en la historia del evento.

En su ranking actualizado de los shows de halftime más destacados de todos los tiempos, la publicación colocó al artista puertorriqueño en el segundo lugar, únicamente por debajo de la icónica actuación de Prince en 2007, considerada por muchos como insuperable.

Un show con identidad latina

El espectáculo marcó un hito al convertirse en el primero encabezado por un artista latino con un repertorio mayoritariamente en español. Bad Bunny llevó al escenario una puesta en escena cargada de simbolismo cultural, destacando elementos del orgullo puertorriqueño como la tradicional “casita” y mensajes de identidad y resistencia.

La presentación incluyó invitados sorpresa como Lady Gaga, con quien interpretó una versión en salsa de “Die With a Smile”, y Ricky Martin, además de apariciones de figuras como Karol G, Pedro Pascal, Cardi B y Jessica Alba.

Momentos como el stage dive durante “NuevaYol” y el cierre con un mensaje de unidad que incluyó la frase “seguimos aquí” reforzaron el tono cultural y político del espectáculo.

Impacto y controversia

El show generó amplio debate en distintos sectores, incluidos algunos grupos conservadores, pero también recibió elogios por su energía, creatividad y capacidad de representar a la comunidad latina en uno de los escenarios más vistos del mundo.

Con más de 135 millones de espectadores, la actuación también rompió récords de audiencia, consolidándose como uno de los halftime shows más vistos y comentados de todos los tiempos.

El reconocimiento de Rolling Stone confirma el impacto cultural del espectáculo, situándolo por encima de presentaciones históricas de otras grandes figuras del entretenimiento y reafirmando su lugar en la historia del Super Bowl.

