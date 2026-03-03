Podcast
Tamaulipas

Hallan sin vida a mujer en Voluntad y Trabajo, Tamaulipas

Familiares encontraron el cuerpo de una mujer en un domicilio de la calle Ponciano Arriaga; autoridades ya investigan el caso

  • 03
  • Marzo
    2026

La mañana de este martes se registró un lamentable hecho en la colonia Voluntad y Trabajo, luego de que una mujer fuera encontrada sin vida en un domicilio ubicado en la calle Ponciano Arriaga.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hallazgo ocurrió durante las primeras horas del día, cuando familiares descubrieron a la mujer y de inmediato intentaron auxiliarla, solicitando apoyo a través del número de emergencias 911.

Paramédicos acudieron rápidamente al sitio para brindarle atención médica; sin embargo, tras revisarla confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Al lugar también arribaron elementos de la Policía Investigadora, así como personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO), quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para iniciar con las investigaciones.

La movilización de unidades de emergencia y patrullas generó sorpresa entre vecinos del sector, quienes señalaron no tener conocimiento de alguna situación previa que hiciera suponer un desenlace de esta naturaleza.


