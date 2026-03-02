Hallan a hombre sin vida en vivienda de Jarachina Sur

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de este lunes al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Loma Real de Jarachina Sur, en la ciudad de Reynosa, luego de que uno de sus hijos acudiera a buscarlo tras perder comunicación con él.

Los hechos se registraron en una vivienda situada sobre la calle Octavio Paz, donde el joven encontró a su padre tirado en el interior del inmueble, con múltiples lesiones producidas por arma blanca.

Al percatarse de que la puerta trasera del domicilio se encontraba abierta, dio aviso al número de emergencias 911.

Al lugar acudieron paramédicos de la Protección Civil del Estado de Tamaulipas, quienes tras valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales, debido a las múltiples heridas punzocortantes que presentaba.

La víctima fue identificada como Javier “N”, de 54 años de edad, quien vivía solo en el domicilio donde fue hallado sin vida.

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas arribaron al sitio para acordonar el área y preservar la escena, además de solicitar la intervención de personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Agentes investigadores y peritos ingresaron al inmueble para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer el homicidio.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen.

