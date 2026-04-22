Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
tecnologico_saltillo_2_fbe2ccd4ea
Coahuila

Tecnológico de Saltillo lidera colocación laboral en Coahuila

El Tecnológico de Saltillo se ha consolidado como una de las principales instituciones en la formación de capital humano para la industria en el estado.

  • 22
  • Abril
    2026

El Instituto Tecnológico de Saltillo se mantiene como una de las instituciones con mayor nivel de colocación laboral en Coahuila, al registrar que cerca del 80 por ciento de sus egresados logra integrarse al sector productivo, principalmente en la industria de la región sureste.

Ricardo Martínez Alvarado, director de Planeación y Vinculación del plantel, señaló que este resultado responde a la sólida relación que existe entre la institución y diversas empresas, lo que facilita que los estudiantes accedan desde su formación a prácticas profesionales, servicio social y, posteriormente, a oportunidades de empleo.

Vinculación con empresas impulsa empleo juvenil

El funcionario explicó que cada semestre aproximadamente mil 500 alumnos participan en procesos de prácticas dentro de compañías, mientras que alrededor de 600 estudiantes concluyen sus estudios cada año, muchos de ellos siendo contratados por las mismas empresas donde realizaron su formación.

Destacó que el Tecnológico de Saltillo cuenta con más de 100 convenios con empresas de la región, además de colaboraciones con firmas internacionales y acuerdos educativos con países como Estados Unidos, China, Corea y España, lo que amplía el panorama profesional de los jóvenes.

Carreras alineadas a la industria actual

Martínez Alvarado indicó que la oferta académica está diseñada conforme a las necesidades del mercado laboral, especialmente en áreas como ingeniería industrial, mecatrónica y gestión empresarial, donde existe una alta demanda de talento.

Además, resaltó que las empresas no solo reciben practicantes, sino que también acuden directamente al plantel para realizar procesos de reclutamiento, lo que permite que muchos estudiantes aseguren empleo antes de egresar.

Ante las nuevas exigencias del entorno laboral, la institución ha incorporado contenidos relacionados con inteligencia artificial, productividad, diseño e idioma inglés, con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas y profesionales de los alumnos.

Referente en formación de talento en Coahuila

Finalmente, el directivo subrayó que esta constante vinculación con el sector productivo ha consolidado al Tecnológico de Saltillo como una de las principales instituciones en la formación de capital humano para la industria en el estado.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

vacunacion_tamaulipas_529d04b629
Anuncia IMSS la Semana Nacional de Vacunación 2026 en Coahuila
terrenos_venta_ilegal_6ad33af98c
Frenan venta ilegal de terrenos ejidales en Arteaga
289759e4_d3e1_447e_8e27_9938bbff314f_ac8724bb39
Arranca ampliación del C2 en Saltillo para reforzar la seguridad
publicidad

Últimas Noticias

el_horizonte_info7_mx_12_2e2690f4fa
Hallan restos óseos en Miguel Alemán durante jornada de búsqueda
INFO_7_VERTICAL_1_a74d8984db
Vuelca pipa con combustible y cierran libramiento en Reynosa
Whats_App_Image_2026_04_22_at_5_19_25_PM_ba05e094a9
Esto podría costarte llenar el álbum del Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
pide_inah_a_cabildo_detener_obras_arco_de_independencia_jpg_ae7dfa09c6
Pide INAH a Adrián detener obras en Arco de la Independencia
nl_mattel_c0e27427d4
Arrojan industrias plomo cerca de escuelas en NL
publicidad
×