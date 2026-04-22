Tecnológico de Saltillo lidera colocación laboral en Coahuila

El Instituto Tecnológico de Saltillo se mantiene como una de las instituciones con mayor nivel de colocación laboral en Coahuila, al registrar que cerca del 80 por ciento de sus egresados logra integrarse al sector productivo, principalmente en la industria de la región sureste.

Ricardo Martínez Alvarado, director de Planeación y Vinculación del plantel, señaló que este resultado responde a la sólida relación que existe entre la institución y diversas empresas, lo que facilita que los estudiantes accedan desde su formación a prácticas profesionales, servicio social y, posteriormente, a oportunidades de empleo.

Vinculación con empresas impulsa empleo juvenil

El funcionario explicó que cada semestre aproximadamente mil 500 alumnos participan en procesos de prácticas dentro de compañías, mientras que alrededor de 600 estudiantes concluyen sus estudios cada año, muchos de ellos siendo contratados por las mismas empresas donde realizaron su formación.

Destacó que el Tecnológico de Saltillo cuenta con más de 100 convenios con empresas de la región, además de colaboraciones con firmas internacionales y acuerdos educativos con países como Estados Unidos, China, Corea y España, lo que amplía el panorama profesional de los jóvenes.

Carreras alineadas a la industria actual

Martínez Alvarado indicó que la oferta académica está diseñada conforme a las necesidades del mercado laboral, especialmente en áreas como ingeniería industrial, mecatrónica y gestión empresarial, donde existe una alta demanda de talento.

Además, resaltó que las empresas no solo reciben practicantes, sino que también acuden directamente al plantel para realizar procesos de reclutamiento, lo que permite que muchos estudiantes aseguren empleo antes de egresar.

Ante las nuevas exigencias del entorno laboral, la institución ha incorporado contenidos relacionados con inteligencia artificial, productividad, diseño e idioma inglés, con el objetivo de fortalecer las competencias técnicas y profesionales de los alumnos.

Referente en formación de talento en Coahuila

Finalmente, el directivo subrayó que esta constante vinculación con el sector productivo ha consolidado al Tecnológico de Saltillo como una de las principales instituciones en la formación de capital humano para la industria en el estado.

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