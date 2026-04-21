Refuerzan seguridad en escuelas de Matamoros tras alertas

Ante la preocupación generada entre padres de familia por presuntas amenazas difundidas en redes sociales, autoridades municipales reforzaron la vigilancia en planteles educativos de Matamoros.

De acuerdo con lo señalado, gran parte de la inquietud surge a partir de información que circula en plataformas digitales, lo que ha llevado a que padres envíen a sus hijos a clases con incertidumbre. En ese sentido, se aclaró que cualquier decisión sobre una posible suspensión de clases corresponde exclusivamente a la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Refuerzan seguridad en escuelas

Mientras tanto, el municipio ha enfocado sus acciones en fortalecer la seguridad mediante corporaciones policiacas, manteniendo presencia y supervisión en los planteles donde se han reportado este tipo de situaciones.

Las autoridades señalaron que, aunque existe la posibilidad de que las amenazas sean falsas o se traten de bromas, todos los reportes son atendidos con seriedad, especialmente ante antecedentes internacionales donde hechos similares han derivado en situaciones de riesgo.

Operativos con diversas corporaciones

Asimismo, se informó que actualmente elementos de distintas corporaciones como la Guardia Estatal, Guardia Nacional, Policía de Proximidad y Policía Turística realizan rondines constantes en escuelas, abarcando incluso toda la jornada escolar.

Finalmente, se destacó que, hasta el momento, la situación ha sido considerada como una falsa alarma; sin embargo, se mantiene la vigilancia activa para prevenir cualquier incidente y brindar tranquilidad a la comunidad educativa.

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