Tamaulipas

Conductor presuntamente ebrio causa muerte de menor en Reynosa

Un menor de edad falleció en un accidente en el puente peatonal ubicado a la altura de la colonia Granjas Económicas del Norte

  • 02
  • Marzo
    2026

La ciudad de Reynosa nuevamente está envuelta en luto, luego de que un menor de edad falleciera en un fatal accidente; la Dirección de Tránsito y Vialidad de Reynosa confirmó que, como en muchas otras ocasiones, un conductor borracho fue el causante de esta fatalidad.

La directora de Tránsito y Vialidad, Iris Alondra Chavira Ríos, señaló que el consumo de alcohol es uno de los principales factores en este tipo de hechos.

“El alcohol es una de las causas que provocan este tipo de accidentes y es lo que siempre por lo regular pierde la vida de una persona; en este caso, en este accidente hubo la pérdida de un menor de aproximadamente 14 años, iba como pasajero”, indicó.

En el puente peatonal de la carretera Reynosa–Monterrey, a la altura de la colonia Granjas Económicas del Norte, se pueden observar las huellas de la magnitud del accidente, luego de que el vehículo en el que perdió la vida el menor fuera proyectado más de 50 metros, con una fuerza brutal que logró retorcer las columnas del puente, por lo que las autoridades reiteraron el llamado a extremar precauciones.

“Aquí también hubo afectaciones al municipio, daños al puente peatonal, a la estructura metálica; esas son las consecuencias y queremos hacer un exhorto para que la gente tenga más conciencia y respete el reglamento de tránsito para evitar ese tipo de situaciones”, agregó la funcionaria.

La Dirección de Tránsito Municipal confirmó que el presunto responsable fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para que enfrente todas las acusaciones en su contra.

“Se puso a disposición de la unidad número dos de la Fiscalía; no solamente son sanciones administrativas, también hay sanciones penales”, puntualizó.


