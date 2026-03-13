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Tamaulipas

Congreso de Tamaulipas recibe Cuarto Informe de Gobierno

El acto se desarrolló con la presencia de funcionarios del gobierno estatal, integrantes del Poder Judicial y diputados de la 66 Legislatura

  • 13
  • Marzo
    2026

Durante la mañana de este viernes 13 de marzo, el Congreso del Estado de Tamaulipas recibió de manera oficial el documento correspondiente al cuarto informe de labores del gobernador Américo Villarreal Anaya, en un acto encabezado por autoridades estatales y legislativas.

Entrega del documento ante el Poder Legislativo

La recepción del informe estuvo a cargo del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, quien dio la bienvenida a los representantes del Poder Ejecutivo encargados de hacer entrega formal del documento.

Participan autoridades estatales y legisladores

El acto se desarrolló con la presencia de funcionarios del gobierno estatal, integrantes del Poder Judicial y diputados de la 66 Legislatura

A través de la Secretaría General de Gobierno se realizó la entrega oficial del reporte que contiene los avances y acciones desarrolladas durante el cuarto año de administración estatal.

Destacan importancia de la rendición de cuentas

Al respecto, Prieto Herrera destacó la relevancia de este ejercicio de rendición de cuentas y subrayó el trabajo que, aseguró, se impulsa en la entidad.

“En Sesión Solemne recibimos el Cuarto Informe de Gobierno del Dr. Américo Villarreal, un documento que refleja los avances y el trabajo que impulsa la transformación de Tamaulipas”, expresó el legislador.

Coordinación entre poderes del estado

El presidente de la Junta de Gobierno también resaltó la importancia de mantener la coordinación institucional entre los poderes del estado, al señalar que la entrega del informe fortalece la relación de trabajo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.

Cumplen con ejercicio anual de rendición de cuentas

Con este procedimiento se da cumplimiento al ejercicio anual de rendición de cuentas del gobierno estatal ante el Congreso, donde se detallan los principales programas, obras y acciones realizadas durante el periodo que comprende el informe del mandatario tamaulipeco.


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