Chimaev vs Strickland: rivalidad y título en juego en UFC 328

La rivalidad entre Khamzat Chimaev y Sean Strickland llegará al octágono el próximo 9 de mayo de 2026, cuando ambos se enfrenten en el combate estelar de UFC 328, evento que se realizará en el Prudential Center de Newark.

El enfrentamiento pondrá en disputa el título de peso medio de la organización, cinturón que actualmente posee Chimaev y que defenderá por primera vez desde que lo conquistó en 2025 tras vencer al entonces campeón sudafricano Dricus Du Plessis en el evento UFC 319.

Una rivalidad que creció fuera del octágono

Más allá del campeonato en juego, la pelea ha generado expectativa por la tensión que existe entre ambos peleadores desde hace tiempo. El conflicto se intensificó luego de que Strickland lanzara críticas públicas hacia el campeón y lo retara a enfrentarlo por el cinturón.

Las declaraciones no tardaron en generar respuesta, por otro lado el pelador Khamzat Chimaev reaccionó a través de redes sociales y entrevistas, donde cuestionó las versiones de Strickland y lo acusó de exagerar su papel dentro de la división.

Desde entonces, los intercambios de declaraciones han mantenido viva la rivalidad y han convertido el combate en uno de los más esperados del calendario de la UFC para 2026.

La historia del entrenamiento que encendió el conflicto

Parte de la tensión entre los peleadores se remonta a sesiones de entrenamiento en las que coincidieron años atrás. Según versiones de ambos, durante esos sparrings se produjeron momentos de alta intensidad que terminaron generando fricciones.

Mientras que Chimaev ha asegurado que logró imponerse durante esos entrenamientos, Strickland sostiene una versión distinta y afirma que fue él quien llevó la ventaja. Las versiones opuestas han sido tema recurrente en entrevistas y redes sociales.

Este episodio ha alimentado la narrativa de la pelea, ya que ambos han utilizado esa historia para respaldar sus declaraciones previas al combate.

Choque de estilos dentro del octágono

Además de la rivalidad personal, el combate presenta un contraste técnico que ha llamado la atención de analistas y aficionados.

Khamzat Chimaev es reconocido por su dominio en la lucha y el grappling, así como por su capacidad para controlar a sus rivales en el suelo.

Por su parte, Sean Strickland se caracteriza por un estilo basado en el boxeo, con alto volumen de golpes y presión constante durante las peleas.

Este enfrentamiento entre un especialista en lucha y un peleador de striking ha sido señalado como uno de los factores que aumentan la expectativa en torno al combate.

Alta expectativa para UFC 328

La UFC ha reconocido que la promoción del evento podría ser especialmente intensa debido al carácter de ambos peleadores. Incluso el presidente de la organización, Dana White, ha mencionado en tono de broma la posibilidad de reforzar la seguridad durante la semana del evento.

Con un campeonato en disputa y una rivalidad que se ha desarrollado durante meses, el enfrentamiento entre Chimaev y Strickland se perfila como uno de los combates más destacados del año dentro de las artes marciales mixtas.

Comentarios