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Tamaulipas

Congreso frena a grúas particulares en Tamaulipas

El Congreso de Tamaulipas aprobó modificaciones a la Ley de Tránsito que buscan regular el retiro de vehículos mediante grúas y evitar cobros indebidos

  • 25
  • Marzo
    2026

El Congreso de Tamaulipas aprobó modificaciones a la Ley de Tránsito que buscan regular el retiro de vehículos mediante grúas y evitar cobros indebidos a los conductores.

Como parte de los cambios, se adicionaron los párrafos segundo y tercero al artículo 26, estableciendo que cuando la persona propietaria o conductora del vehículo se encuentre en el lugar al momento de la remoción, o acuda antes de que la grúa inicie su traslado, la autoridad y el operador deberán abstenerse de efectuar el retiro.

Asimismo, en caso de que la unidad ya se encuentre sobre la plataforma, se deberá proceder a bajarla de inmediato, garantizando el derecho del conductor a recuperar su vehículo sin que sea trasladado.

La reforma precisa que en estos casos no se podrá realizar cobro alguno por maniobras o arrastre. En su lugar, la autoridad únicamente podrá proceder con el apercibimiento o la imposición de la infracción correspondiente.

Regulación de empresas de arrastre

De igual manera, se establece que queda prohibido que las autoridades municipales celebren convenios, contratos, colaboraciones u operativos conjuntos con empresas de arrastre vehicular que no cuenten con concesión o permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente.


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