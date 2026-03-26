Playas de Tamaulipas, sin riesgo ambiental por hidrocarburos

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, confirmó que, tras recorridos marítimos, aéreos y terrestres, no se ha detectado hidrocarburos en las costas de Tamaulipas.

Sin presencia de hidrocarburos en zonas costeras

Confirmó que no se han detectado residuos de hidrocarburos en las costas de Ciudad Madero y Altamira que representen riesgo para la salud ambiental o la seguridad de las familias.

Supervisión en distintos puntos del litoral

De acuerdo con un comunicado de gobierno del estado, se informa que autoridades estatales y federales realizaron una supervisión en el litoral de ambos municipios, que incluyó desde las escolleras hasta Playa Tesoro, así como recorridos en Playa Miramar.

Se mantiene un patrullaje permanente vía aérea y marítima, además de recorridos terrestres con personal especializado.

También se realizaron recorridos por tierra en vehículos para inspeccionar posibles afectaciones en la playa, sin novedad alguna.

Condiciones favorables para visitantes

Becker Hernández destacó que los resultados son alentadores y permiten anticipar condiciones favorables para las y los visitantes durante el periodo de Semana Santa.

Reconoció que se han detectado residuos menores en algunos puntos, sin embargo estos son manejables y no representan un riesgo significativo.

Playas listas para temporada vacacional

Las autoridades aseguran que las playas se encuentran en condiciones óptimas para recibir a los visitantes nacionales y extranjeros.

De acuerdo con el comportamiento de las corrientes marinas, la mayor parte del hidrocarburo se ha concentrado en el litoral de Veracruz; en el caso de Tamaulipas, se prevé que, de llegar, lo haga en cantidades mínimas.

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