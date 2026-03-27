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Tamaulipas

Inicia oficialmente operativo 'Héroes Paisanos' Semana Santa 2026

Instala Tamaulipas 18 módulos de atención estratégica ubicados en puntos clave como puentes internacionales, carreteras, aeropuertos y centrales de autobuses

  • 27
  • Marzo
    2026

Con el firme compromiso de garantizar un ingreso seguro y ordenado a quienes visitan la entidad, el Gobierno de Tamaulipas, en coordinación con los tres niveles de gobierno, ha dado inicio oficial al operativo especial de Semana Santa 2026 “Heroínas y Héroes Paisanos”. 

Para brindar una atención integral a los viajeros, se han instalado 18 módulos de atención estratégica ubicados en puntos clave de ingreso y tránsito, incluyendo puentes internacionales, carreteras, aeropuertos y centrales de autobuses.

En estos módulos, personal capacitado ofrecerá orientación personalizada, resolverá dudas y brindará asistencia técnica o informativa para asegurar que cada trayecto sea lo más tranquilo posible.

Presencia en ciudades clave

Los puntos de auxilio y atención ciudadana se encuentran distribuidos en las principales ciudades del estado: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán, Ciudad Victoria y Tampico, garantizando la seguridad para las familias. 

Como parte de la estrategia de protección, se recuerda a la ciudadanía y visitantes que la línea de emergencia 911 y el número de denuncia anónima 089 están disponibles las 24 horas del día. Estos canales garantizan una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad o situación de riesgo.


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