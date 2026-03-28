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Nacional

Cae 'El Gallo, presunto jefe de grupo delictivo en Michoacán

La FGR detuvo en Michoacán a Jesús ‘N’ y a siete personas más en un operativo contra el tráfico de drogas hacia Estados Unidos

  • 28
  • Marzo
    2026

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Jesús ‘N’, alias “El Gallo”, señalado como presunto líder de la organización criminal Cárteles Unidos, dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la dependencia, el operativo se llevó a cabo en distintos puntos de Michoacán, incluyendo los municipios de Tancítaro, Uruapan y Apatzingán. Además, una de las acciones se realizó en Santa María La Alta, en el estado de Puebla.

Durante las diligencias fueron detenidas otras siete personas identificadas como Jaime ‘N’, Flavio ‘N’, Bulmaro ‘N’, Joaquín ‘N’, Agustín ‘N’, Uziel ‘N’ y José ‘N’.

La FGR detalló que las capturas fueron resultado de labores de inteligencia que incluyeron monitoreo, seguimiento en redes digitales y georreferenciación.

En el operativo participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Estas acciones permitieron identificar a los posibles integrantes de la organización delictiva, sus zonas de operación, así como sus vínculos financieros y logísticos”, indicó la institución.

Durante los cateos, las autoridades aseguraron inmuebles, armas de fuego largas y cortas, cargadores, cartuchos, posible narcótico y dinero en efectivo, entre otros objetos.

Según la FGR, la organización encabezada por “El Gallo” se encargaba del trasiego de droga desde México hacia Kansas City, donde posteriormente era distribuida.


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