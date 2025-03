Denuncian vecinos seis meses de aguas negras en Tamaulipas

Habitantes de la colonia El Anhelo en Reynosa viven entre aguas negras debido a una fuga de drenaje que, a pesar de los constantes reportes, no ha sido atendida por la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa). La problemática, que afecta principalmente a los vecinos de la calle Vicente Guerrero, se ha extendido por más de seis meses, generando riesgos sanitarios y un deterioro en la calidad de vida de los residentes.

Carlos Santiago, uno de los afectados, señaló que aunque el personal de la Comapa ha acudido en ocasiones al sector, las acciones emprendidas no han sido efectivas. “Tiene como seis meses o un poquito más, se le ha hablado a la Comapa y nada más no hacen nada. Vino el Vactor hace 15 días, pero no hicieron nada. Es muy desagradable, más cuando uno está ingiriendo alimentos”, expresó.

La situación se agrava con las altas temperaturas, pues los olores fétidos dificultan la convivencia en el área y limitan la realización de actividades sociales. “Es algo desagradable que no se puede vivir, más ahorita con los calores fuertes. Incluso aquí se hacen fiestas, pero solo un ratito y vámonos por el olor. Nuestra vecina tiene agua en el patio de lo mismo que brota”, explicó otra residente afectada.

Esperanza Pérez, cuya vivienda ha sido alcanzada por el agua contaminada, afirmó que el problema persiste pese a los intentos de desazolve.

“Vinieron los de Comapa dos veces, la alcantarilla está quebrada, le metieron la manguera y vinieron a bombear, pero no destaparon. Dicen que pedirían una cuadrilla, pero hasta ahora no han venido y el agua ya llegó hasta mi patio”, lamentó.

Para evitar que las aguas residuales inunden sus hogares, algunos vecinos han optado por elevar el nivel de sus viviendas como medida de protección. “Levantamos todo porque el agua ya llegaba hasta aquí. Es la única solución que encontramos, rellenar”, explicó Pérez.

El problema no solo se limita a la calle Vicente Guerrero, sino que ya afecta al menos cinco sectores más de la colonia, con registros de drenaje colapsados y calles intransitables.

“Son como cinco registros que están brotando. La calle se va a tener que romper otra vez y es lo que deseamos, porque está bien feo”, manifestó Santiago.

Ante la falta de soluciones concretas, los vecinos hacen un llamado urgente a las autoridades municipales para que atiendan la problemática y eviten mayores afectaciones a la salud y seguridad de las familias.

