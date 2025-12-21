Tráfico infinito y accidentes mortales aumentan la preocupación

Este fin de semana, las carreteras de Tamaulipas se vieron colapsadas por un flujo vehicular intenso, especialmente en la ruta que conecta la zona fronteriza con Ciudad Victoria, así como en el corredor que va del centro al sur del estado.

Las avenidas y carreteras federales se encontraron prácticamente estranguladas, generando filas interminables y retrasos significativos, en donde la falta de una estrategia eficiente para gestionar el creciente flujo vehicular ha generado críticas entre la población y las propias autoridades. La situación se ha vuelto insostenible, afectando la movilidad y la seguridad de los ciudadanos.

Los recientes accidentes trágicos en la zona han dejado un saldo lamentable, resaltando la necesidad urgente de implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad en las carreteras.

Es fundamental que las autoridades trabajen en conjunto para desarrollar un plan integral que no solo aborde la congestión del tráfico, sino que también prevenga futuros incidentes y mejore la calidad de vida de los tamaulipecos. La seguridad vial debe ser una prioridad para evitar más tragedias en nuestras carreteras.

La situación exige una pronta intervención de las autoridades para evitar futuros percances y garantizar la seguridad de los conductores.

En el transcurso del actual fin de semana se registraron trágicos accidentes de vialidad, dejando como saldo personas fallecidas y lesionadas, además de daños materiales incuantificables.

Choque frontal deja dos muertos y seis lesionados en carretera a Tampico

Al menos dos personas perdieron la vida y seis más resultaron lesionadas esta mañana, luego de protagonizar un choque frontal sobre la carretera Victoria-Tampico.

Estos hechos se registraron a la altura del kilómetro 51, en el tramo Ciudad Victoria-Zaragoza, donde un automóvil con placas de Nuevo León que se dirigía hacia Monterrey se impactó contra una camioneta.

Luego del fuerte impacto, la camioneta comenzó a incendiarse.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y cuerpos de Bomberos para brindar atención médica y controlar el siniestro.

